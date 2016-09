Tecnópolis, sede de la cumbre mundial de ‘inventores’ de videojuegos

Con figuras como Ron Gilbert, creador de Monkey Island y Maniac Mansion y clave en Lucasfilm Games; Dino Patti, CEO-Founder de Playdead, creadores de juegos como Limbo y Inside; y Sean Vanaman, fundador de Campo Santo, responsables del juego Firewatch, la industria de los videojuegos se prepara para vivir su evento más destacado del año: la Conferencia de Desarrolladores de Videojuegos (‘Conferencia VJ16’), presentada por Personal, que se desarrollará en Tecnólopis (del 29 de septiembre al 1 de octubre).

De acuerdo a sus organizadores, este evento será el punto de encuentro para los fanáticos gamers argentinos, y para una industria que se nutre de un nivel de emprendedorismo alto. Habrá charlas y talleres orientados a profesionales, estudiantes y entusiastas, donde participarán desarrolladores independientes de más de 20 países. También estarán presentes los principales referentes locales de este negocio. Con entrada gratuita y cupos limitados (la inscripción se realiza a través del link: http://www.conferenciasvj.com.ar/), la conferencia se realiza en un momento en que la industria local vive un período de altas expectativas. En números, el mercado se perfila en alza: se espera que supere los u$s 200 millones en 2019, con crecimientos para los próximos cuatro años a una tasa anual compuesta del 10,3%, según datos de PwC. De hecho, la industria viene de facturar unos u$s 124 millones en 2014, tras alcanzar apenas los u$s 66 millones en 2010.

"La nueva situación económica va a permitir que se potencien los negocios, ya que el 95% de los que producimos como industria es para el mercado externo", afirmó Andrés Rossi, presidente de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina (ADVA) y máximo referente de la compañía Sismo Games. Si bien la conferencia no es organizada por ADVA, que lleva a cabo la suya propia bajo el nombre de ‘Exposición de Videojuegos Argentina - EVA’, que va por la decimocuarta edición, Rossi hizo hincapié en la solidaridad que muestra esta jóven industria. "Apoyamos la movida porque todo lo que sea para potenciar la industria sirve. El sector ya alcanzó una madurez sólida, después de años de aprendizaje. Hay casos como Preguntados que son productos globales", destacó el especialista.

En términos más del día a día, además de conferencias, concursos e iniciativas de promoción desde el sector público para emprendedores y micro empresas, en los últimos años también florecieron las carreras universitarias vinculadas a los videojuegos. De hecho, ya son más de 10 carreras que se dictan en todo el país. Según los datos aportados por Rossi, en 2015 la industria facturó unos $ 300 millones y se estima que este año llegará a los $ 500 millones. El negocio además tiene 70 empresas registradas y cerca de 2000 empleados.

Todo este escenario se da en el marco de un segmento que a nivel mundial cada vez se desarrolla más rápido, impulsado claramente por los juegos digitales. Es más, se estima que el 83,6% de los u$s 99.600 millones que moverá la industria de los videojuegos este año, será generado por canales digitales (u$s 83.200 millones), donde casi la mitad lo aporta el segmento de la telefonía móvil. Y según datos de la empresa especializada Newzoo. China, los Estados Unidos y Japón concentran más del 60% del mercado mundial.