Compilado de dictámenes y consultas

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y SOBRE LOS BIENES PERSONALES

REGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

PROCEDIMIENTO FISCAL

Impuesto a las ganancias - Exención. Artículo 20, inciso f), de la ley del gravamen. Beneficio Público. Resolución General nº 2.681. Club de Campo. Improcedencia de la exención.Dictamen N° 4/2016. Fecha: 9/2/2016.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación sentó el temperamento conforme al cual no resulta procedente la exención prevista en el artículo 20, inciso f), de la ley del gravamen en ocasión de que la entidad persiga con su actividad el beneficio exclusivo de sus asociados, en el entendimiento de que los mismos adquieran una ventaja de orden económico o lucrativo para sí.- El Máximo Tribunal ha pretendido, en sí, excluir del goce de la franquicia a aquellos supuestos en que el beneficio obtenido representa una prebenda que sólo se circunscribe en sus alcances y efectos al núcleo de personas vinculadas con el ente, sin derivar en mejora alguna del bienestar del resto de los miembros de la comunidad.- En consecuencia, la viabilidad de la franquicia exentiva, persigue en definitiva que la actividad desarrollada por la entidad no deba tener por único o principal objetivo dispensar un lucro o ventaja económica a los individuos que la conforman, sino que éste debe ser sólo un elemento secundario para arribar a la finalidad primordial de bien común que debe satisfacer aquélla.- A la luz de la doctrina expuesta, el Club de Campo, al desarrollar la actividad de "...administración y la prestación de servicios a favor de todos los propietarios de la Entidad y a las propiedades pertenecientes a ésta o a sus integrantes", circunscribe sus beneficios únicamente a sus asociados y por lo tanto no resulta favorecido por la franquicia.Letras y Notas emitidas por el Banco Central de la República Argentina (LEBACs y NOBACs). Su tratamiento.Dictamen N° 8/2016. Fecha: 4/5/2016.- La Subgerencia General Jurídica del Banco Central de la República Argentina mediante el Dictamen N° 405/16 (BCRA) del 3/05/16, concluyó que las Letras (LEBACs) y Notas (NOBACs) emitidas por dicha Entidad revisten desde un punto de vista jurídico la naturaleza de títulos públicos.- Dicha área apunta que "...las LEBACs y NOBACs son instrumentos de regulación monetaria emitidos por este Banco Central de acuerdo a lo dispuesto en el inciso i) -incorporado por el Decreto N° 401/02- del artículo 18 de la Carta Orgánica del BCRA, y que, por tal motivo, no se encuentran regidos por la [ley] de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional (Ley N° 24.156 y modificatorias), pero de ello no se desprende que aquellos no deban ser considerados como títulos públicos".- En virtud de su naturaleza de títulos públicos, les resulta de aplicación el beneficio exentivo dispuesto en el artículo 21, inciso g) de la Ley de Impuesto sobre los Bienes Personales.- Por su parte, las ganancias derivadas de las LEBACs y NOBACs emitidas por el Banco Central de la República Argentina cuyos tenedores fueran personas físicas y sucesiones indivisas se encuentran exentas del impuesto a las ganancias, en atención a que en su calidad de títulos públicos cuentan con la Ley N° 23.576 que expresamente las exime del gravamen.Monotributo. Actividades de intermediación financiera y servicios de seguros. Exclusión. Ley N° 24.977,Dictamen N° 2/16. Fecha: 10/02/16.- En virtud de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 1° del Decreto N° 1/10, los sujetos que desarrollen actividades de compraventa de valores mobiliarios y prestaciones e inversiones financieras, no pueden adherir al Régimen Simplificado respecto de éstas, por las que deberán cumplir, de corresponder, con las obligaciones y deberes impositivos y previsionales establecidos por el régimen general vigente, sin perjuicio de la posibilidad de adherir a dicho régimen por otra actividad, en tanto se cumpla con la totalidad de los requisitos del mismo y no medie incompatibilidad para su ejercicio simultáneo.- Si se verificara el supuesto de un responsable que está inscripto como monotributista y que ejerce como única actividad la de intermediación financiera, habrá de entenderse tal inscripción como inválida o improcedente, correspondiendo al Fisco proceder a la determinación de oficio de los gravámenes adeudados, siempre que el contribuyente no proceda voluntariamente a su rectificación.Determinación de oficio. Suspensión de la Prescripción. Articulo 17 de la ley N° 26.860.Dictamen N° 7/16. Fecha: 18/04/16.- Tanto el artículo 10 de la Ley N° 24.587 como los artículos 44 de la Ley N° 26.476 y 17 de la Ley N° 26.860, establecen la suspensión por un año del "curso de la prescripción" de las acciones del Fisco en ellos descriptas, debiendo entenderse la causal aplicable ante las acciones en vigor al momento de la entrada en vigencia de dichos artículos, es decir aquellas cuya prescripción no operó y estaba ya iniciada en tal momento, sin distinción de si estaba o no suspendido el curso prescriptivo por otra causal, debiéndose al respecto recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dejado sentado en numerosos precedentes que no cabe al intérprete distinguir cuando el texto legal no lo hace (Fallos: 294:74; 304:223; 333;735, entre muchos otros).- En el supuesto en consulta, se plantea que al momento de entrada en vigor de la suspensión en trato (03/06/13), el curso de la prescripción de las respectivas acciones del Fisco se encontraba suspendido por aplicación del artículo 65, inciso a), de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, en tanto -de acuerdo con lo informado- la intimación administrativa del impuesto determinado se produjo con fecha 08/06/07 y, habiéndose interpuesto recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, la sentencia fue notificada el 23/09/13, fecha ésta que determina el inicio del cómputo de los 90 días previstos en dicho precepto de la Ley de Procedimiento Tributario.- En tal hipótesis, la finalización del referido plazo de 90 días habría operado dentro del año de suspensión del artículo 17 de la Ley N° 26.860, lo que lleva a plantear si la causal de este último artículo es aplicable para los supuestos en que, al momento de su entrada en vigencia, el curso de la prescripción se encontraba suspendido por otra causal.- Si bien atendiendo a la letra expresa de la ley la cuestión no debería ofrecer dudas, se ha sostenido que es doctrina de la CSJN que, en el caso de normas claras la primera fuente de interpretación es su letra (Fallos: 307:928, entre otros).- Sobre el particular y ateniéndose precisamente a la letra de la ley, debe advertirse que Cabe aclarar que la operatividad de las suspensiones anuales de los artículos 44 de la Ley N° 26.476 y 17 de la Ley N° 26.860 respecto de una acción con prescripción suspendida por otra causal, no puede tener por efecto la suma o acumulación del plazo de ésta con el de aquéllas, debiendo efectuarse su cómputo en forma paralela o simultánea.La Dra. 