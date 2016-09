BIBLIOTECA empresaria

Régimen de Sinceramiento Fiscal - Análisis Integral * Humberto P. Diez - Thomson Reuters - La Ley

Prioridades, problemas y oportunidades de las Reformas Federales * Editores: Alberto Porto - Ernesto Rezk - EDICON - Fondo Editorial CPCE-CABA

Sustentabilidad Socio - Ambiental de las MIPYMES Argentinas * Patricia Kent - Osmar D. Buyatti - Librería Editorial

Incidencias del Código Civil y Comercial - Derecho tributario y fiscal * Jorge E. Haddad- hammurabi - Editor: JOSE LUIS DEPALMA

Auditoria Gubernamental - Desafíos del Nuevo Paradigma * Compiladora: María Estela Moreno - Osmar D. Buyatti - Librería Editorial

El análisis integral del régimen de sinceramiento fiscal desarrollado a través de la mención de la ideas fuerza, el diagrama de cuadro resúmenes y la exposición de una mirada clara y práctica de todos los aspectos que el profesional debe conocer para poder implementar las distintas alternativas que proponen el blanqueo impositivo y la moratoria extraordinaria.El planteo y desarrollo de los casos de situación como ser el análisis de los responsables en monotributo, las deducciones de conceptos provenientes de facturas apócrifas, las salidas no documentadas, los gastos y pasivos inexistentes, el tratamiento de los bienes de cambio, los imputados por delitos penales y otros delitos tributarios, los ajustes técnicos, las cuentas suizas, entre otros, le otorgan a la obra una posibilidad de aplicación concreta de la normativa a las distintas cuestiones que debe resolver el profesional.El contenido de esta obra será actualizado en Proview, de acuerdo a los cambios normativos que se presenten a futuro, hasta la finalización de régimen."Este libro ofrece a la consideración de académicos, investigadores, profesionales, estudiantes y formuladotes de políticas un conjunto variado de artículos presentados en el 18º Seminario Internacional de Federalismo Fiscal, realizado en la Universidad de Buenos Aires en el año 2015.Las contribuciones fueron elaboradas por prestigiosos especialistas nacionales e internacionales y se enfocan en tres áreas que hoy concitan el interés de los estudiosos del Federalismo Fiscal y de las Finanzas Federales: la revaluación de la Teoría y la Política del Federalismo Fiscal, el desempeño del Federalismo Fiscal en América Latina a la luz de los problemas y restricciones que hacen a la viabilidad futura e institucional de los regímenes vigentes y la consideración, dentro de este marco federal, del fenómeno de la fiscalidad de los recursos naturales.Este libro constituye una importante contribución al estudio y desarrollo del apasionante y siempre inagotable campo de la Teoría y Política del Federalismo Fiscal.La autora sustenta el tratamiento de la sustentabilidad en las MIPYMES, afirmando que administrar las mismas en un marco de sustentabilidad integrado responsablemente a su cultura organizacional, constituye un verdadero desafío que en este libro se desarrolla en forma muy clara y didáctica.La incorporación del paradigma de la sustentabilidad en el seno de las mipymes, requiere de un proceso que se concretará en la medida en que se genere un profundo cambio socio - ambiental y cultural en los actores involucrados, tendiente a producir una efectiva contribución al desarrollo humano y sustentable de una región y consecuentemente de un país.En la obra se demuestra que es posible cuantificar la sustentabilidad socio - ambiental de las mipymes, y propone una metodología innovadora para medir el perfil global de sustentabilidad de una región de argentina, mediante la elección de variables socio - ambientales explicativas.La autora demuestra quer el alcance de la citada sustentabilidad, no implica afrontar grandes inversiones, sino adoptar las decisiones responsables y sustentables que la sociedad reclama a los administradores.En esta obra el autor analiza cuales son los impactos tributarios que la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación realiza y en qué medida encuentran o no tratamiento en nuestra legislación impositiva actual, pero si incorpora por resultar importante la jurisprudencia existente sobre cada tema que tratamos a la fecha de vigencia del Código, pues es la interpretación real de la norma tributaria vigente.El lector encontrará áreas analizadas profundamente por otros autores, a las que en realidad la legislación no modificó en el aspecto sustantivo, pudiendo mencionar institutos tales como la locación, el fideicomiso, la compraventa, entre otros.En su desarrollo el autor hace referencia a los nuevos institutos como el derecho de superficie, convivencia, etcétera, siempre que, tengan un impacto en materia tributaria.La obra no pretende brindar al lector un análisis profundo de la reforma ni de todas las incidencias fiscales que puede traer aparejado el CCCN, sino que el objetivo de la misma, es la de introducir a los interesados en la temática tributaria, de cualquier profesión, en las implicancias de algunas de las reformas en esa materia.El objetivo de esta compilación fue integrar en una misma obra el trabajo de profesores, alumnos, consultores y técnicos de auditoria gubernamental de Argentina, quienes desde diversas miradas, hicieron su parte para consolidar el nuevo paradigma de control que lo entiende como proactivo, colaboratorio y protagonista en la mejora de la gestión pública.El lector encontrará una obra interdisciplinaria, que presenta ideas desde profesiones hasta hace poco tiempo ajenas al control público, pero imprescindibles para la comprensión para la comprensión cabal e integral de una política pública.La obra está formada por trs apartados que resumen la lógica con la cual fue pensada en clave anfibia: aportes teóricos sobre debates actuales (Teoría, lo líquido), experiencias prácticas de aplicación de herramientas (Práctica, la tierra) y combinaciones entre realismo y alta expertise técnica (Casos Anfibios).El momento en que esta obra es publicada es clave, el paradigma del control orientado a la evaluación integral de políticas públicas requería reflexiones de quienes se dedican a este oficio de ser auditor, siendo un material imprescindible para los que realizan esta tarea.5