Preocupación en el Gobierno por

El secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, reveló que "mediante un trabajo profundo hemos detectado argentinos que se han formado en ISIS", el grupo terrorista islámico.

El funcionario señaló que en el gobierno "eso es algo que realmente nos preocupa, porque sabemos que han estado en zonas calientes del conflicto, en Siria o el norte de Irak".

En una entrevista publicada hoy por un diario de Misiones, Burzaco se refirió a diversos temas vinculados con su área y, al ser consultado acerca de la presencia de elementos del grupo terrorista, admitió la detección de argentinos formados por ISIS.

En ese sentido, añadió que "hay ciudadanos que han ido y han vuelto al país o a países vecinos como Uruguay".

"Estamos trabajando para evitar ese fenómeno de 'células dormidas', porque la experiencia nos dice que una o dos personas con pocos recursos pero mucha decisión pueden generar un desastre", explicó al diario misionero Primera Edición.

Después de citar como ejemplo los ataques perpetrados por ISIS en Europa o Estados Unidos, el funcionario señaló que "las áreas de inteligencia de las cuatro fuerzas federales y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) trabajan en ese tema".

Al ser consultado sobre la supuesta presencia del mismo grupo terrorista en Corrientes, donde realizaría tareas de entrenamiento, Burzaco negó que tal información, divulgada por una agencia de inteligencia de Rusia, fuera confirmada.

"No, no. No pudimos confirmar algo concreto con respecto a ese caso", expresó, tras lo cual se refirió a la situación en la Triple Frontera, donde "hemos trabajado mucho intercambiando informaciones e inteligencia con Brasil y Paraguay".

Burzaco añadió que "el terrorismo es un tema que ocupa y que nos obliga a entrecruzar datos. En ese sentido es que hemos creado lo que llamamos 'Centros de Fusión', donde convergen áreas de inteligencia de las distintas fuerzas, para compartir información".

"Estamos con los ojos abiertos en ese tema, recomponiendo relaciones con los vecinos de la región, cuestión clave en el tema" de la seguridad en la región, advirtió el funcionario macrista.