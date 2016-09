El presidente de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez, prevé un mercado de combustibles "totalmente libre" en 2018, y afirmó que "durante los próximos 5 a 7 años vamos a tener que importar gas".

También estimó que el valor de los combustibles en el país bajará, aunque admitió que "no es algo que podamos hacer mañana a la mañana" y sostuvo que va a ser clave el precio que se fije en las audiencias por las tarifas de gas para atraer inversiones.

"Tiene que haber un proceso gradual donde el precio del crudo doméstico converge con los precios internacionales. No es algo que podamos hacer mañana a la mañana, eso sería un problema que tiene impactos laborales, en los ingresos de las provincias y otros impactos que no podemos soslayar", señaló.

En este escenario, proyectó que será "de acá a finales de 2017, para tener un mercado totalmente libre a partir del 1° de enero de 2018, creo que la industria está en condiciones de hacer el trabajo que hay que hacer para encajarse dentro de esas reglas".

En este contexto, el directivo propuso que la industria forme una mesa de diálogo para bajar los costos y modificar los impuestos. "Tenemos que mirar la competitividad con Brasil. En el precio sin impuestos estamos casi igual. El problema es que los impuestos aquí son más altos", explicó.

En entrevistas publicadas en los diarios Clarín y La Nación, Gutiérrez también destacó que "YPF tiene que ser una compañía que garantice el autoabastecimiento energético del país".

En materia de precios de combustibles en el mercado interno, indicó: "Teníamos aumentos en agosto y en noviembre. El de agosto ya fue, el de noviembre no sabemos. Nos sentaremos en octubre". "La verdad es que el precio de hoy es un 12% menos del precio en dólares que teníamos en diciembre" puntualizó.

En ese marco, resaltó que "ha habido una caída en la venta de productos de nafta y gasoil" y "no hay tanto margen para aumentar los precios en esta situación de demanda". Gutiérrez también aseguró que el precio que el gobierno propondrá en la audiencia para las tarifas de gas será clave para el interés de los inversores en el sector.

En ese sentido, estimó: "Un precio (por millón de BTU de gas) en US$ 7 o algo superior a US$ 7 funciona. Si le permiten al inversor nuevo un precio de US$ 7-7,50, van a venir muchas inversiones". "Esperemos para después de las audiencias, (vendrá) la fijación de un cronograma para el sector residencial. Durante los próximos 5 a 7 años vamos a tener que importa gas", advirtió.

Gutiérrez enfatizó que "para el gas se necesita dar un horizonte para que la inversión venga". "Eso nos está faltando. Esa es la discusión de la industria, la de establecer un horizonte de 4 a 5 años en que se le fije un precio a la industria”, remarcó.

"Los precios internacionales en los próximos cinco años van a rondar entre 50 y 60 dólares el barril. Todos los actores (operadores, refinerías, provincias, trabajadores, Estado) debemos sentarnos para que la industria converja en precios sustentables", concluyó.