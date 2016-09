Zaffaroni defendió a Rafecas y aseguró que hay sectores que presionan por

El ex ministro de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni aseguró hoy que el Consejo de la Magistratura debería intervenir "en defensa" del juez federal Daniel Rafecas por ser "un muchacho independiente" y volvió a criticar la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman porque consideró que era "un disparate que no tiene ni pies ni cabeza".

A raíz de la solicitada que pide la remoción de Rafecas por su rechazo a investigar la denuncia de Nisman contra la ex presidenta Cristina Fernández, Zaffaroni -quien firmó la contrasolicitada para defenderlo- advirtió que "hay que ponerle un coto a esto porque se ha excedido todos los límites de la práctica, la discusión política, la disputa".

"Rafecas es un tipo independiente y que dice “yo no me meto en este lío, no me partidizo de esta manera”; es un muchacho que sabe de derecho, tiene su carrera universitaria, académica, docente... No se va ensuciar en esto", argumentó.

Zaffaroni consideró que "es inédito en la historia del judicialismo argentino. Es la primera vez que se enfoca a un juez como blanco de esta manera y sobre todo por el contenido de sentencias" y aseguró que "esto se pasa ya, se rompió el termostato".

En ese marco, llamó al Consejo de la Magistratura a intervenir en defensa del juez, "haciendo una declaración invitando a la mesura". En ese organismo se tramitan dos denuncias de juicio político contra Rafecas, una de las cuales es por su papel en el caso AMIA y el cierre de la denuncia de Nisman.

En declaraciones a radio Cooperativa, Zaffaroni sostuvo que la denuncia de Nisman "es un disparate, no tiene pies ni cabeza" y afirmó haber visto "las 300 hojas de cortar y pegar de computadora" de ese escrito que, remarcó, "no está hecho por alguien que sepa derecho ni que tenga una mínima práctica judicial".

"No tiene ni la forma de un escrito jurídico. Eso lo preparó alguien cuya preparación jurídica es ínfima o nula. No sé exactamente quién lo hizo pero Nisman no pudo escribir eso, no sabe como se desarrolla un escrito. Acá se repite todo, se ve que se copiaron y pegaron. ¿De donde salió? No sé ni de donde salió ni quién lo hizo", remarcó.

Según Zaffaroni, la denuncia "se podría haber rechazado en dos horas, porque carece de contenido y de forma". A criterio del ex juez, "lo que está detrás de esto son presiones que no pertenecen a nuestro país".

"Se creen que están en la época de Aramburu y Rojas y aprovechan para sumarse a esa situación. Muchos se suman por el revanchismo, no me cabe la menor duda del revanchismo. Hay una reacción tipo gorila fuera de la justicia que la presiona y un sector de la justicia partidizado", conjeturó.

En tanto, no quiso entrar en polémica con la actual Corte Suprema que esta semana retó a la jueza de San Martín Martina Forns por haber aplicado, voluntariamente, un per saltum en una medida cautelar contra el aumento de tarifas de luz.

El ex juez advirtió que "entre los jueces no hay jerarquía, solo diferencia de competencia" y afirmó que "algunas veces me maltrataron tribunales de otra instancia".