La AFI negó estar detrás del desplazamiento de Gómez Centurión

En medio de la polémica por el desplazamiento de Juan José Gómez Centurión, actualmente removido de la jefatura de la Aduana e investigado por presuntas maniobras irregulares, la subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia, Silvia Majdalani, negó que se haya hecho seguimiento al desplazado funcionario desde la Agencia Federal de Inteligencia.

Majdalani negó que la AFI estuviera detrás del desplazmiento del director de Aduanas, Gómez Centurión, y confesó: "No tengo idea. Me encantaría saber, ¿sabés para qué? Para que me dejen de joder a mí".

"De ninguna manera fue la AFI. De ninguna manera", insistió, en entrevista con la revista Noticias.

A su vez, afirmó que "ni en pedo" se les paga a los jueces con sobres de la AFI y advirtió que "no se le paga a nadie, a nadie se le da un sobre en esta Agencia". "Te lo puedo jurar por mis nietos, que cumplen 6 meses", declaró.

Majdalani reveló también que en el área de inteligencia "hay cosas raras. Cosas llamativas hay”. “Nosotros denunciamos faltante de equipos, cuando llegamos encontramos cosas bastante, bastante raras y anormales y las denunciamos en la Justicia".

Por otro lado, con respecto a la denuncia que el legislador porteño Gustavo Vera presentó en su contra por presunto lavado de dinero, señaló que le pareció "casi cómica" porque: "El señor me imputa la titularidad de no sé qué cantidad de empresas con las cuales no tengo nada que ver y mete tres o cuatro en las que sí tengo que ver".

"Dice que soy dueña de cadenas de supermercados, empresas de aviación, empresas de Lázaro Báez. Una falta de criterio absoluta", añadió.