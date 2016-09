Centurión dijo que no sabía sobre la pseudoefedrina de Ezeiza y Bullrich negó pelea

El desplazado titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Juan José Gómez Centurión, dijo que “nunca” le “avisaron de esa pseudoefedrina” en relación al cargamento de 12 barriles descubiertos en Ezeiza. Por su parte, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich negó que este enojada o peleada con el exfuncionario.

Sucede luego de que ayer la Ministra aclaró que el hallazgo se había realizado “en mayo pasado” y no gracias a una denuncia del exmilitar retirado ante la Justicia, tal como se difundió en algunos medios.

“A mí nunca me avisaron de esa pseudoefedrina”, explicó hoy en La Nación Gómez Centurión luego de que Bullrich había manifestado ayer que “el Estado ya había tomado cartas en el asunto y la Aduana había abierto un camino administrativo”.

“No sé por qué Patricia Bullrich reaccionó así. Me llama la atención porque yo sólo me limité a informarle al juzgado con el que veníamos colaborando. No llamé a una conferencia de prensa, ni nada”, indicó hoy el desplazado funcionario.

Y agregó: “De hecho, ¿no llama la atención que una semana antes de que enviaran el anónimo por el que me desplazaron -por sospechas de contrabando- , yo me había reunido con ese juzgado (María Romilda Servini) para investigar juntos sobre el narcotráfico en la Aduana, y una semana después de ese anónimo -y tras cinco años de no hacer nada, oh casualidad- sale escondido ese material en el Boletín Oficial para destruirlo?”.

Por su parte, Bullrich, negó “enconos” con el suspendido director de la Aduana y resaltó que “no” le gusta “cómo se están dando las cosas” porque desde el Gobierno tienen que “estar todos agarrados de la mano y juntos”.

Consultada sobre si Gómez Centurión sabía de la presencia de esos diez barriles en la Aduana de Ezeiza, respondió: “No sé, puede ser que la información no le haya llegado pero el director de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) me dijo que le había avisado y que él lo mandó a hablar con (Gustavo) Curatolo, responsable de la Aduana de Ezeiza”.

Bullrich insistió que desde el Gobierno se enteraron en mayo sobre la existencia de este precursor químico, cuando efectivos de la PSA se encontraron con alguien de la empresa TCA (Terminal de Cargas Argentina), que les dijo que en su galpón -donde la policía no puede entrar- había pseudoefedrina abandonada.

La funcionaria aseguró que “se investigó, y se supo que el 11 de junio de 2011 Air France había traído una carga de pseudoefedrina que iba hacia Paraguay”, pero “como la Aduana puede entrar al galpón, los notificaron”.

“Y según lo que se vio en el Boletín Oficial del miércoles, ellos hicieron el camino administrativo y anunciaron que en 30 días destruirían todo”, remarcó Bullrich en una entrevista que publica hoy el diario Clarín.