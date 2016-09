El Gobierno vuelve a buscar dólares en licitación de Letras con tasa de 3%

El Gobierno lanzó el llamado a licitación de Letras del Tesoro a 119 días con un tipo de interés del 3,06%. De esta forma, al igual que hace una semana, vuelve a colocar deuda a una tasa cercana al 3%. Además, también emitirá bono en pesos a tasa fija.

En el caso de la Letra a 119 días de plazo tendrá vencimiento el 16 de enero de 2017. La recepción de ofertas se realizará los días miércoles 14 y jueves 15 de septiembre y será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Hacienda N° 31/15 y de la Secretaría de Finanzas N° 10/15, destacaron desde la Secretaria de Finanzas.

“Para las Letras del Tesoro, la licitación se realizará por adhesión, es decir que a los fines de participar, deberán indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal, a un precio de suscripción de u$s 990,12 por cada 1000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 3,06%”, detalla el comunicado enviado por el Ministerio de Hacienda.

La suscripción de las Letras del Tesoro podrá realizarse tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio de referencia para la suscripción en Pesos de estas Letras, será el de la Comunicación “A” 3500 del día miércoles 14 de septiembre de 2016.

La semana pasada se adjudicó una Letra a 105 días por un total de u$s 289,7 millones. Adicionalmente, se colocó por renovación de vencimientos mediante suscripción directa un monto de u$s 135,7 millones de una letra de corto plazo. En este caso, el precio de suscripción de esta serie fue de u$s 991,33 por cada u$s 1.000 lo cual representó una tasa nominal anual de 3,04%.

En pesos

Otra de las licitaciones que realizará el Gobierno está semana será la del Bono del Tesoro Nacional en Pesos a tasa fija Septiembre 2018. “Se realizará una licitación mediante indicación de tasa, en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo. El bono será licitado a la par”, detalla el comunicado.

A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el monto expresado en términos de valor nominal y la tasa ofertada, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir.

La suscripción del Bono Septiembre 2018 podrá realizarse únicamente en Pesos. Además, podrán participar de estas operaciones personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.