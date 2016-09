Demanda colectiva a Mastercard en Gran Bretaña busca millonaria compensación 

Unas 46 millones de personas en Gran Bretaña podrían beneficiarse de un caso judicial contra Mastercard en que se piden 14.000 millones de libras esterlinas (19.000 millones de dólares) en daños por supuestos cargos excesivos de tarifas, según documentos judiciales presentados en Londres.



El caso presentado por un ex defensor de los consumidores ante firmas de servicios financieros sostiene que la compañía de pagos con tarjetas cobró tarifas ilegalmente elevadas a tiendas cuando los compradores usaban sus tarjetas de crédito o débito, y que esos cargos eran traspasados a los consumidores a través de precios más altos.

Mastercard habría realizado estas prácticas durante 16 años, entre 1992 y 2008, de acuerdo a las más de 600 páginas de documentos presentados el jueves en la corte.

“Este era casi un impuesto invisible”, comentó a la BBC Walter Merricks, que está presentando el caso. “Mastercard se ha comportado en forma vergonzosa en esto. No ha tenido la racionalidad de aceptar que lo que estaba haciendo dañaba a los consumidores de Reino Unido”, agregó.



A través de un comunicado, Mastercard negó haber incurrido en irregularidades.



“Seguimos discrepando fuertemente con la base de esta acusación y pretendemos oponernos a ella enérgicamente”, afirmó la segunda red de pagos más grande del mundo.



La demanda tiene lugar después de que en 2014 el regulador antimonopolio de la Unión Europea consideró excesivas las tarifas que Mastercard cobraba a los dueños de tiendas para los procesar pagos internacionales dentro de la Unión Europea.



La firma de abogados Quinn Emanuel dijo que el caso constituye la mayor demanda por daños en la historia de Gran Bretaña y que se acogerá a una ley en virtud de la cual los consumidores pasarán automáticamente a integrar la parte querellante, a menos que opten por no hacerlo.



Si la demanda por 14.000 millones de libras esterlinas fuera dividida en forma equitativa entre la cantidad de querellantes elegibles, cada persona recibirá más de 300 libras esterlinas, según un cálculo de Reuters.



No se prevén audiencias sobre el caso hasta comienzos de 2018, a menos que MasterCard llegue a un acuerdo extrajudicial.