En Chile ya existen dos fondos de inversión para operar en la Argentina

Los inversores chilenos comenzaron a interesarse en las perspectivas de recuperación de la economía argentina. Al menos, ya son dos las firmas que constituyeron un fondo para operar en el mercado de capitales local, en búsqueda de buenos rendimientos de mediano y largo plazo.

La firma transandina Bice creó esta semana un fondo por el que proyecta levantar entre u$s 10 y u$s 20 millones. Previamente, otra empresa de ese país había lanzado un fondo llamado "Oportunidad Argentina" y que en estos días llegará a los u$s 25 millones, según proyectan sus promotores.

Según publicó el diario chileno El Financiero, el instrumento de Bice será será rescatable en dólares y su portfolio estará compuesto tanto por opciones de bonos y acciones argentinos. Bice considerará alternativas domiciliadas en la Argentina, o bien cuyos principales ingresos u operaciones provengan o se realicen en el país, ya sea que se transen en la plaza local o en mercados internacionales.

Aunque destacan que la creación de este instrumento está en línea con perspectivas de mejora de la economía argentina, este fondo apunta especialmente a inversores agresivos y sin aversión al riesgo. Si bien la apuesta por el mercado de capitales local es considerada como una señal de confianza, la entidad advierte sobre el perfil más adecuado del eventual inversionista.

El interés de la firma por el mercado argentino surge a partir de la buena performance exhibida durante los últimos meses por los distintos índices relacionados con títulos públicos y acciones. En lo que va del año, el índice Merval acumula una suba del 16,5% en dólares y 34% en pesos. En tanto, el índice de Bonos del IAMC aumentó un punto el mes pasado en pesos, y 1,4% en dólares, lo cual implicó el quinto mes consecutivo de alzas y una suba acumulada desde abril de 14,4% en dólares. A principios de agosto, la firma LarrainVial, lanzó un fondo que invierte el 80% de su patrimonio en deuda, tanto pública como corporativa, y el resto en acciones.

"Es un fondo flexible, que busca invertir en todas las oportunidades que se están levantando en la Argentina con el cambio de gobierno" explicó Gonzalo Rodríguez, gerente comercial de LarrainVial. Además dijo que la opción más importante y clara en el mercado argentino reside en deuda pública, en relación con las elevadas tasas de interés. "Si entras a la Argentina con un millón de dólares, compras $15 millones y después de un año tienes $20 millones. Si el tipo de cambio se depreció 10%, tienes una rentabilidad en dólares de 20%, sólo jugando con la tasa", explicó el operador.

Rodríguez evaluó que una de las oportunidades radica en los bancos: "hay un bajo nivel de penetración de la banca, ya que con el alto nivel de incertidumbre que había en el gobierno pasado no se atrevían a poner créditos a largo plazo, por lo que ahora están muy capitalizados", señaló. Desde 2014, Moneda Asset Management creó el fondo Patagonia que gana un 16% este año a partir de acciones y bonos locales.