Comenzó pago automático de reparación histórica

El director Ejecutivo de la ANSeS, Emilio Basavilbaso, anunció que a partir de ayer comenzó el calendario de pagos de los haberes de septiembre, que incluye el aumento por la Ley de Movilidad del 14,16%, y se hizo efectivo el pago adelantado por la Reparación Histórica al primer grupo de jubilados y pensionados.

Este pago automático se efectuará a aquellas personas cuyo haber recalculado no supere las dos jubilaciones mínimas y no tengan juicio en curso contra la ANSeS. El beneficio será para los jubilados mayores de 80 años y para los que tengan menos de esa edad pero el reajuste no supere los $ 1000 mensuales. La medida alcanzará a más de 264 mil beneficios, de los cuales 114.532 dejarán de percibir el haber mínimo.