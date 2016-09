Los museos, una seductora y millonaria vitrina donde exhibir las mejores colecciones de arte

Los museos siempre han sido instituciones públicas dedicadas a la educación y la cultura. En los últimos años hay muchos museos privados que se abrieron en el mundo, porque es la forma que los coleccionistas han encontrado para compartir aquellas obras que el destino ha puesto en sus manos. En nuestro país, son ejemplo de ello el Malba, donde Eduardo Costantini aporta 460 obras y un edificio maravilloso, que ha sido visitado por multitudes en los últimos 15 años. Otro tanto pasa con la colección de 240 obras de Amalia Lacroze de Fortabat, que se puede disfrutar en Puerto Madero. En los Estados Unidos se abren más de 30 museos todos los años de colecciones privadas, y hasta fue tema de la campaña electoral, ya que algunos sostienen que los beneficios impositivos para ellos son excesivos. En los próximos cinco años se abrirán 1200 museos en China, de los cuales 400 serán privados. En julio, se abrió en Chongqing el museo Long de Wang Wei y Liu Yiqian que han comprado más de u$s 1000 millones en obras en los últimos tres años. La primera exposición es sobre mujeres artistas y el costo de la entrada es de solamente

u$s 7,50. En Holanda, en Wassenaar, se inaugura este mes un importante museo privado con 2000 metros cuadrados dedicados al arte moderno, con la colección de Joop van Caldenborgh. En octubre, Damien Hirst, el consagrado artista inglés, inaugurará su museo titulado Newport Street Gallery, con 3700 metros cuadrados y entrada libre, con obras de su autoría y de sus contemporáneos. Un imponente museo de arte digital se inauguró en Berlín. Es la colección de Julia Stoschek, con una entrada subvencionada de u$s 5,50. El más grande se inaugurará en 2018 en Bali, Indonesia, de 54.000 metros cuadrados y un gran jardín de dos hectáreas, creado por el coleccionista Budi Tek. Será de arte indonesio de todos los tiempos. Uno de los más impresionantes, se inaugurará también ese año en Bentonville, en Arkansas. Creado por Alice Walton (quizás la mujer más rica del mundo, dueña de Walmart) también ha comprado más de u$s 600 millones en obras en los últimos tres años. El mismo, estará dedicado al arte norteamericano y contemporáneo, con obras fabulosas compradas en remate y en privado. François Pinault tendrá también su museo en París y la familia Marciano abrirá un nuevo museo en Los Angeles, luego del éxito del maravilloso Broad Museum, abierto hace un año con 2000 obras, estimadas en u$s 4000 millones de valor. Las grandes obras de Arte Antiguo son compradas casi exclusivamente por museos como el Getty, el Real Museo de Holanda o la National Gallery de Londres, y algunos nuevos jugadores como Román Abramóvich, el dueño ruso del Chelsea, quien compró en una fortuna el último Rubens, para su nuevo museo en San Petersburgo, que se inaugurará también en 2018. Por lo tanto, los primeros compradores en volumen del mercado son los museos o aquellos coleccionistas que desean formarlos, y también los museos tradicionales que ofrecen las obras de su bodega a la venta, limpiando inventarios y adquiriendo aquello que no tienen en su colección.