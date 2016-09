Hallaron barriles con efedrina en Ezeiza

Una docena de barriles con efedrina fue encontrada ayer en un depósito fiscal lindero al aeropuerto internacional de Ezeiza, en el marco una causa en la que se investiga el tráfico ilegal de esa sustancia, y en la que instruye la jueza federal federal María Servini. Los barriles ya eran objeto de una investigación judicial previa, aunque volvieron a quedar secuestrados, en el marco de la nueva causa.

Los hallazgos se produjeron du

rante un allanamiento encabezado por la Policía Metropolitana, luego de que el suspendido titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, se presentara ayer por la mañana en los tribunales federales de Comodoro Py para aportar información.

En su visita al Juzgado Federal Número 1, Gómez Centurión sostuvo que tenía información que indicaba que había efedrina escondida desde hacía varios años en depósitos fiscales de Ezeiza, y que se hallaba en containers a los que dijo que no pudo llegar "por trabas burocráticas".

"El desplazado titular de la Aduana presentó la información hoy en el juzgado, pero aclaró que él no había podido abrir esos containers porque cada vez que lo había intentado le habían informado que ‘estaban separados, bajo investigación judicial’", consignó la agencia oficial Télam de una fuente del caso.

Como la jueza Servini se encuentra de licencia, la orden para que se lleve a cabo el allanamiento fue firmada por el juez federal Luis Rodríguez.

En tanto que agentes de la Policía Metropolitana estuvieron a cargo del operativo acompañados por funcionarios del Juzgado número 1 y de la fiscalía a cargo de Juan Pedro Zoni.

Fuentes policiales sostuvieron que durante el allanamiento se encontraron 12 barriles de 25 kilos de efedrina –sometidos a un primer peritaje químico que dio positivo–, aunque aún no descartaban que se tratara de pseudoefedrina, que también funcionaría como precursor químico para sintetizar metanfetamina.

Tampoco pudieron precisar si se trataba de efedrina importada o preparada para ser exportada, pero sostuvieron que se encontraba en ese depósito fiscal al menos desde 2011.

Gómez Centurión fue separado su su cargo al frente de la Aduana el pasado 19 de agosto, luego de que se presentara una denuncia anónima en su contra en el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich. La denuncia se basa en grabaciones de conversaciones telefónicas obtenidas ilegalmente en las que el funcionario desplazado conversaría con un contrabandista sobre lo que debería abonar para viabilizar operaciones aduaneras.

La investigación está a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Guillermo Marijuan.