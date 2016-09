Echegaray será indagado por maniobras en el salvataje de la ex Ciccone

El juez Ariel Lijo citó ayer a indagatoria para el 26 de octubre a los ex titulares de la AFIP y de la Casa de Moneda Ricardo Echegaray y Katya Daura, respectivamente, por las maniobras supuestamente irregulares realizadas para el salvataje de la imprenta Ciccone Calcográfica (actual Compañía de Valores Sudamericana) por las que es investigado el ex vicepresidente Amado Boudou.



Echegaray está acusado de "haber abusado de las facultades que tenía asignadas en su carácter de titular de la AFIP; primero, al solicitar la quiebra de Ciccone Calcográfica, para luego pedir su levantamiento condicionado a la presentación de un plan de pagos y, finalmente 48 horas después y sin justificación alguna, prestar conformidad incondicional al levantamiento de la quiebra".



Además, Lijo giró a las defensas la consulta sobre la remisión a juicio oral de Boudou, su amigo José María Núñez Carmona, el ex dueño de The Old Fund Alejandro Vandenbroele, el empresario Nicolás Ciccone y los ex funcionarios de Economía César Guido Forcieri y de la AFIP Rafael Resnick Brenner. Tanto el fiscal Jorge Di Lello como la Oficina Anticorrupción (OA) habían entendido que el caso debía ser elevado a juicio.



A la espera de esa decisión, Lijo llamó a indagatoria a Echegaray y Daura junto a otros ex funcionarios de esa repartición: Juan Biasin, gerente de Compras y Contrataciones, y Analía Istueta, jefa de Area de Importaciones. La lista también incluyó a Pablo Jorge Amato, director de Compañía de Valores Sudamericana (CVS, la nueva denominación de la ex Ciccone); Jorge Enrique Capirone (vice de CVS), Máximo Lanusse (vicepresidente de The Old Fund y de CVS), Sergio Gustavo Martínez (accionista de The Old Fund cuando Vandenbroele era su accionista mayoritario) y Juan Carlos López (vinculado comercialmente a Vandenbroele, Martínez, Núñez Carmona y Boudou).



Todos ellos, señaló el juez, quedaron bajo sospecha de haber participado en las maniobras "por las cuales Amado Boudou junto a José María Núñez Carmona adquirieron la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, mientras Boudou era Ministro de Economía, a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele, con el fin último de contratar con el Estado Nacional la impresión de billetes y documentación oficial".



Según el escrito, "Boudou, aprovechando su condición de funcionario público, y Núñez Carmona, acordaron con Nicolás y Héctor Ciccone la cesión del 70 por ciento de la empresa ‘Ciccone Calcográfica’ a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública".



Además, el juez consideró que "luego de que Katya Soledad Daura asumiera como presidente de Casa de Moneda, contrató con CVS la impresión de billetes y, días después de que Amado Boudou asumiera como vicepresidente, le compró a KBA de manera directa las máquinas ‘Cutpack III’, ‘Pre prensa y Nota Screen II’ y ‘Numerota’ por un valor de 38.994.760 francos suizos". Por eso citó a la ex titular de la Casa de la Moneda.

Como parte de la investigación, Lijo también dispuso citar como testigos al empresario Jorge Brito –CEO del Banco Macro–, a Alfredo Federico Petracchi, –apoderado de Mayer Business Corp–, y a integrantes de la Cooperativa de Crédito Marítima del Sur, que entre julio del 2011 y marzo del 2012 giraron 30 millones de pesos a The Old Fund, entre otros.