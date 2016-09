Semilleros contra ley por patentes de semillas

La Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) consideró que el proyecto del Ministerio de Agroindustria para la modificación de la Ley de Semillas desalienta el clima de inversión, pone en riesgo el empleo en la industria y su cadena, incluyendo al propio productor argentino que queda en desventaja respecto de sus pares de otros países de la región en relación al acceso a la tecnología.

"La semana pasada el presidente Mauricio Macri participó en la Cumbre del G20, reunión en la que estuvieron presentes las máximas economías del mundo. Junto a otros empresarios, ASA acompañó al Jefe del Estado en este encuentro apostando al fortalecimiento de la industria semillera nacional. Desde ASA celebramos los esfuerzos del gobierno argentino para reinsertar al país en el mapa de las inversiones y la búsqueda de nuevas oportunidades y estamos convencidos que el proyecto presentado no responde a los objetivos de integración con el mundo y desarrollo sostenible planteados por el Presidente", dijo la cámara empresaria en un comunicado.

"En primer lugar el proyecto no es superador del actual marco normativo, al no promover el mercado legal de semillas, la venta de semillas fiscalizadas, ni establecer mecanismos fiables de control necesario para transparentar el mercado", agregó el comunicado, y puntualizó que a su juicio "el texto presentado desalienta las inversiones para el desarrollo e investigación de nuevas variedades y la introducción de nuevas tecnologías al mercado local tan necesarias para alcanzar los objetivos de producción planteados por el sector agrícola argentino. Esto trae aparejado una clara disminución de la capacidad de la industria para sostener y generar puestos de trabajo calificado", concluyó.