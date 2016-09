El clásico de Manchester, el más caro de la historia

Los ojos de Inglaterra y buena parte del mundo estarán puestos en lo que ocurrirá este sábado cuando el Manchester United de José Mourinho y el Manchester City de Pep Guardiola se enfrenten por la cuarta fecha de la Premier League en Old trafford. Es que más allá del talento de sus jugadores y el esperado "choque" entre ambos técnicos, este partido tendrá otro componente especial: dinero. Según informó el diario inglés Daily Mail, el clásico de Manchester será el más caro que se haya disputado hasta ahora. Esto se debe a las fortunas que cuestan sus mejores jugadores, muchos de ellos fichados durante el último mercado de transferencias. Según el mismo medio, los once de los "Diablos Rojos" tienen un costo total de 328.1 millones de libras, es decir unos u$s 450 millones, donde destacan 120 millones de euros pagados por Pogba.

El City, sin Sergio Agüero suspendido, no se queda atrás, aunque el total es algo inferior al de su rival: 289.5 millones de libras, unos u$s 390 millones. En el cuadro de Guardiola destacan los 54.8 millones de libras de Kevin De Bruyne (u$s 73 millones),y los 44 (u$s 59) de Sterling.

El encuentro arranca a las 8.25 hs y sólo podrá verse a través de los canales 613 y 1613 de DirecTV Sports