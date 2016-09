Hillary y Trump, enfrentados por quien será el mejor comandante en jefe

La candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, reprobó ayer los elogios que le hizo su rival republicano, Donald Trump, al presidente ruso, Vladimir Putin, los que consideró "antipatriotas" y "alarmantes", en medio del debate abierto entre ambos sobre las capacidades mutuas para dirigir la seguridad en Estados Unidos.

"Tendría una muy buena relación" con Putin, dijo el polémico magnate, que lo calificó como "mucho más líder" que el actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

Hillary aprovechó esos comentarios para comparar sus aptitudes y estatura política para lidiar con los desafíos del mundo, contra la inexperiencia de Trump, a quien considera inepto para el cargo.

"¿Qué diría (el ex presidente republicano) Ronald Reagan de un candidato republicano que ataca a los generales y elogia al presidente de Rusia? Sabemos la respuesta", lo desafió.

La ex primera dama, que comandó la diplomacia del país y suele recordar su participación desde ese cargo en la persecución de Osama Bin Laden, prometió que si es presidenta será una "prioridad absoluta" capturar al jefe del grupo Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi. Acusó a su rival de no tener un plan para detener al terrorismo global, tras la participación de ambos el miércoles en un foro sobre seguridad y defensa retransmitido por la cadena NBC. Allí, Trump había dicho que los generales "fueron reducidos a escombros" en el gobierno de Obama y aludido a una reunión que mantuvo con los servicios de inteligencia en su calidad de candidato, sobre la cual dijo que por el "lenguaje corporal" de sus interlocutores, parecían poco satisfechos con una decisión de Obama. El comentario fue descalificado por Hillary.

Medio centenar de expertos republicanos en temas de seguridad nacional habían denunciado en agosto la ignorancia e incompetencia de Trump, que, dijeron, sería "el presidente más peligroso de la historia estadounidense".