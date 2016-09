RIBA: condenas de 25 años para represores

El Tribunal Oral de San Martín condenó ayer al ex jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Omar Graffigna y al ex jefe de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA) Luis Tomás Trillo a 25 años de prisión por considerarlos coautores de la privación de la libertad y torturas contra José Pérez Rojo y Patricia Roisinblit. También condenó a 12 años de prisión al represor Francisco Gómez, implicado en la misma causa.

El tribunal que llevó adelante el juicio está compuesto por los jueces Alfredo Ruiz Paz, Marcelo Díaz Cabral y María Claudia Morgese.

El secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, en declaraciones a la agencia oficial Télam calificó de "excelente" a la sentencia.

José Manuel Pérez Rojo y Patricia Julia Roisinblit eran pareja y militantes de Montoneros. Su hija, Mariana Eva Pérez Roisinblit, de 15 meses al momento del secuestro de sus padres, fue llevada por los represores, a la casa de un primo de José Manuel. Pero además, Patricia estaba embarazada cuando la secuestraron. Su hijo, Rodolfo Fernando, nació en la ex ESMA, fue apropiado, y recuperó su identidad en 2001. Por ello se encuentra en prisión su apropiador.

Patricia y José permanecen desaparecidos.