El embajador argentino en Beijing, Diego Guelar, le aclaró a la Unión Industrial Argentina (UIA) que no hubo declaraciones suyas que indiquen que el gobierno nacional ha definido su posición sobre el reconocimiento de China como economía de mercado.

En una carta enviada a los dirigentes de la UIA, Adrián Kaufman Brea, y José Urtubey, el embajador Guelar enfatizó que "no existe declaración alguna de mi parte donde haya fijado posición sobre la decisión argentina relativa al tema de la consideración de la República Popular China como economía de mercado".

En ese sentido, explicó que "la versión que ha circulado en ámbitos periodísticos surge de una interpretación de un matutino extraída arbitrariamente de un reportaje radial que se me hiciera recientemente, donde no se me preguntó específicamente sobre este tema".

Guelar indicó que "la República Popular China ha realizado extraordinarios avances durante los últimos 30 años para reconvertir su economía, de ortodoxamente comunista y cerrada a una más compleja que hoy cuenta con un 60% de empresas privadas y con el 80% de creación de nuevos empleos en ese sector de la economía", y que se autocalifica como "economía socialista de mercado".

Señaló que "por esta vía, China ha llegado a ser la Segunda superpotencia del mundo, convirtiéndose en el primer socio de los Estados Unidos, Alemania, Francia (en promedio, de toda la UE), Rusia, India, Brasil, y de más de 120 naciones del mundo", y que "en nuestro caso, China es nuestro segundo socio, después de Brasil".

En ese contexto, indicó Guelar que "la Organización Mundial de Comercio -OMC- debería decidir su incorporación como miembro pleno a partir del 12 de diciembre de 2016, conforme a los compromisos adoptados en 2001, cuando China se adhirió a esa organización", y que "a esos efectos, existe un importante debate en todo el mundo sobre tal evento y sus consecuencias futuras", por lo que "en Argentina también deberemos realizar tal ponderación".

Guelar remarcó que ‘de lo que no existe ninguna duda es que tal evaluación será realizada ‘con China‘ y no ‘contra China‘, considerando que ese país es un socio fundamental de todos los integrantes de la Organización‘, y mencionó que ‘esta caracterización es aplicable a la República Argentina‘.

Para el diplomático argentino, ‘sin lugar a duda, será la negociación multilateral más consideraciones bilaterales las que resolverán la cuestión en el marco de una negociación que sentará las bases de una nueva etapa en el Comercio Mundial‘.

También indicó que ‘la República Argentina está analizando esta situación, incluyendo las

necesarias consultas con sus principales socios‘, y solicitó a los dirigentes de la UIA: ‘les ruego que, de aquí en más, me consulten ante manifestaciones de terceros que afirmen determinadas posiciones de mi parte especialmente en casos como el presente donde la fuente es indirecta y sin sustento en documento suscripto o declaración de autoría verificable‘.