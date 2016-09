Polémica con el FIFA 17: Cristiano supera por primera vez a Messi como mejor jugador

Faltan pocos días para que salga a la venta la nueva edición de uno de los videojuegos más exitosos de los últimos años. De acuerdo con el portal Gamereactor, la demo de FIFA 17 será lanzada el 13 de setiembre y la salida oficial será el 27 del mismo mes en América del Norte y dos días después llegará al resto del planeta. FIFA 17 se podrá jugar en PC, PlayStation 4, PS3, Xbox One y Xbox 360, y tendrá un precio inicial de u$s 77 (preorden), no obstante, podría llegar hasta los u$s 110.



Uno de los cambios que anunció EA Sports es que, luego de siete años, Lionel Messi pierde el liderazgo en la categoría de mejor jugador. Los especialistas de Eurogamer justifican la decisión de EA Sports en que Ronaldo acaba de ser elegido mejor jugador de la UEFA y tuvo una temporada superior a la del rosarino. Solo en la liga española sumó 35 goles frente a 26 de Messi.



Sin embargo, el motivo real estaría vinculado más con un tema comercial: Barcelona firmó un acuerdo con KONAMI, la empresa japonesa creadora del PES (Pro Evolution Soccer), el juego rival de EA Sports, que por eso estaría ‘castigando‘ a Lio.



En una escala de 0 a 100, defensa, definición, ataque, Cristiano Ronaldo obtiene 94 puntos, contra 93 de Messi, lo que lleva al portugués por primera vez a la cima. En el desglose de los parámetros. CR7 es mejor que Messi en aceleración (92-89), en disparo (92-90) y defensa (33-26). Y la gran diferencia está en el apartado que combina fuerza, resistencia, y salto,donde Ronaldo tiene 80 y Messi solamente 61.



Por su parte, Messi tiene mejor pase (86-81) y dribbling (96-91), aunque no saca tanta diferencia como en otras áreas. Messi también venía siendo portada del FIFA y en esta edición le dejó su lugar a Marco Reus, delantero del Borussia de Dortmund. El Top 10 lo completan el uruguayo Luis Suárez (92), el alemán Manuel Neuer (92), el galés Gareth Bale (90), el sueco Zlatan Ibrahimovic (90), el alemán Jerome Boateng (90), el polaco Robert Lewandowski (90) y el español David De Gea (90). Lógicamente, el contrato que firmó KONAMI dejó a sus jugadores sin roles protagónicos en la marca FIFA.

Más novedades

En esta nueva versión, el jugador tendrá un campo de visión más largo al pegar tiros libres y de esquina. La versión incluirá conferencias de prensa y conversaciones en vestuarios. Los gamers además tendrán acceso a los túneles, la caminata hacia la cancha, los aviones del equipo y también acceso a las oficinas de los gerentes. FIFA 17 contará también con un sistema inteligente de protección de la pelota, que estudia el espacio de juego del futbolista, alertando sobre posibles ataques y cambiando la forma en que el equipo se desenvuelve.