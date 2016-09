Macri pidió apoyo para el Presupuesto, con guiños al intendente Martín Insaurralde

El presidente Mauricio Macri pidió colaboración a todos los sectores políticos en el debate del Presupuesto 2017 para "bajar el gasto y aumentar la inversión", al encabezar un acto junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, en la localidad de Llavallol, partido de Lomas de Zamora, donde se presentó un "Plan Integral de Obras para la Red Metropolitana de Trenes".

La Casa Rosada armó una visita cerrada al acceso público y así Macri visito un taller ferroviario de la zona con la presencia del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, trabajadores ferroviarios y un grupo de vecinos. Allí el Presidente habló de las inversiones en los trenes y pidió apoyo para el Presupuesto 2017, en el que prometió más inversiones. "Cuando se gasta en cosas que no tienen sentido puede haber un placer pasajero, pero no hay futuro", planteó. Macri lanzó un guiño a Insaurralde de una manera insólita. "También estamos haciendo trabajos en la estación de Morón, donde no hay un intendente tan bueno como vos Martín", le dijo a Insaurralde, en desmedro (¿o sería una broma?) del intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, ex marido de Vidal.