El Belgrano Cargas ya tiene su primera locomotora china

Luego de diez días de recorrida por China, diferente reuniones para ajustar algunos puntos sobre los acuerdos firmados, Ezequiel Lemos, presidente de Belgrano Cargas y logística S.A. del Ministerio de Transporte de la Nación, recibió la primera locomotora de trocha angosta fabricada en el país asiático.

En un acto en la fábrica de CRRC, el mayor fabricante de material ferroviario del mundo, en la ciudad de Ziyang, provincia de Sichuan, Lemos recibió la primera de dos máquinas –la otra es de trocha ancha– que se espera que en 45 días pisen suelo argentino.

Según explicaron funcionarios de la cartera a El Cronista, la intención es comenzar con las pruebas de las máquinas y, si se cumplen con todos los requisitos necesarios para hacerlas correr, que estén utilizables para poder captar carga de la cosecha gruesa.

Respecto a este punto, el grupo de funcionarios que estaba en China se apuró a aclarar que esto "no significa que se le va a quitar carga a los camiones", sino que estará disponible para "captar el excedente de la gran campaña que se espera".

La compra de las nuevas locomotoras forma parte del crédito de u$s 2400 millones que había firmado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2013.

En ese momento el contrato también incluía que el gigante asiático CRRC deberá establecer un centro regional en América del Sur y tendrá su sede en Argentina, que particularmente realizará transferencia tecnológica y mantenimiento.

El acuerdo firmando por la administración kirchnerista también incluía la provisión de 107 locomotoras repartidas en 10 de trocha media, 30 de trocha métrica y 67 de trocha ancha; la compra de 3500 vagones de carga que, según el sitio enelsubte.com, una parte llegó al país en los últimos meses de la gestión en Transporte del ex ministro Florencio Randazzo y ya están siendo utilizados.

El Belgrano Cargas tiene su cabecera en Retiro y recorre hacia el norte Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy.