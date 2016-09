"Hay que poner el hombro para que esta experiencia salga bien"

¿Cree que en su afán por mostrar resultados económicos el Gobirno está pensando anticipadamente en las legislativas de 2017? Usted se quejó del llamado "timbreo"...

- Si "timbrear", instrumento exitoso fuertemente utilizado en la campaña del 2015 por el actual gobierno, no es haber dado la voz de "adentro" para la campaña electoral no sabría de qué estamos hablando...



¿Imagina a Cristina candidata en 2017 o las causas por corrupción la dejan fuera?

- En nuestra esotérica realidad todo es posible. Aun lo que no debería ser y lo que no nos gusta. Entretanto, pongamos el hombro para que esta experiencia salga bien.