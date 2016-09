"Deseo que por fin los argentinos podamos lograr una buena convivencia"

Consagrada como la cara femenina del grupo Miranda que integra junto a Ale Sergi, Juliana Gattas llega al estudio de la Televisión Pública donde todas las tardes conduce Tomate la tarde, un magazine descontracturado que recorre el país con invitados y músicos en el piso, informes y notas de color. "Me siento muy cómoda y lo estoy disfrutando mucho", afirma la vocalista de enormes ojos celestes y piel de porcelana sobre el "show federal", que se emite de lunes a viernes, de 16 a 18 horas, por la pantalla del viejo ATC.

A Gattas la incomoda hablar de actualidad: "No entiendo mucho de política y prefiero no opinar de ciertos temas", dice, aunque se presta a la entrevista con 3Días.



¿Cómo te sentís trabajando en Televisión Pública Argentina?

- Ahora me siento más relajada. Intentamos acentuar bastante el contenido cultural con músicos, actores y diferentes artistas que vienen al piso a mostrar su trabajo e interactuamos poniendo la mejor energía y buen humor. En cuanto al programa, me adapté rápidamente porque el equipo tuvo en cuenta que había en mí un cierto grado de nerviosismo y me cuidaron. Ya me solté y lo estoy disfrutando mucho. La novedad es que no estoy con Sergi. Tocamos hace años, hicimos muchas entrevistas juntos, compartimos programas de televisión, siempre estuvimos del otro lado, no hemos dejado de ir a ningún programa juntos, e inclusive priorizamos tocar en vivo porque consideramos que se percibe otra energía.



¿Cuál es tu reflexión respecto de las polémicas declaraciones del músico Gustavo Cordera y las consecuencias del caso?

- Me parece que no es relevante lo que a mí me pase con respecto a lo que dice Cordera, sí lo que le pase a la sociedad con sus declaraciones. Creo que hay una lupa muy minuciosa puesta en lo que todo el mundo dice hoy en día, pero no me resulta cómodo opinar sobre lo que alguien dijo si lo grabaron y se viralizó. Es algo que sucedió y si bien me enteré de todo, no está en mí hacer una declaración al respecto.



¿Creés que la imagen de los artistas ha colaborado en las diferentes campañas de concientización de violencia de género?

- Me parece buenísimo que los artistas nos sumemos y que nos convoquen para aportar desde una campaña solidaria, de concientización. Ver la cara de un artista en una campaña bien hecha es efectivo, pero también es importante que el mensaje sea claro. Yo soy una ciudadana común y mamá, por lo tanto, necesito que más allá de lo que podamos hacer los artistas, haya campañas fuertes de alto impacto, con datos útiles y repetirlos hasta el cansancio.



¿Cómo ves la ciudad de Buenos Aires?

- Es tan hermosa Buenos Aires... No te imaginás lo que la extraño cuando viajo por trabajo y estoy mucho tiempo afuera. Si bien la veo linda, tengo una gran proyección respecto de lo que puede ser en el futuro. Me gustaría que haya más espacios verdes, porque de esa manera la Ciudad se completa, se respira otro aire. Que haya más plazas con menos pisos de cemento y más pasto, que los ciudadanos colaboren, que tiren los papeles en el cesto y, si tienen perros, se hagan responsables y mantengan limpia Buenos Aires.



¿Creés que se vienen haciendo cosas en el área de Cultura?

- Hace tiempo se viene trabajando en esa área. En mi programa, el 90% del contenido es de interés cultural, nos ocupamos de celebrar y difundir material si por ejemplo se conmemora una fecha histórica.



¿Cómo te impactó el tarifazo? ¿Sos buena administradora?

- Me afectó como a todo el mundo. No soy muy buena administradora, pero con el tiempo tuve que aprender, comportarme y ordenarme. Soy muy despistada, por lo tanto, hay gente que me recuerda algún pago o compromiso. En una época era de ir "a comprar el pan en remise", como dicen los músicos, porque un fin de semana trabajás muy bien y te endulzás. He mejorado con el tiempo y trato, en lo posible, de ahorrar un poco.



¿Cómo ves el rol de las mujeres en la política?

- Yo no me dedico a la política, así que me corro un poco de focalizar ahí. Prefiero hablar del rol de la mujer en la música. Creo que en cuanto al rol de la mujer, hay un gran avance desde mis comienzos a la fecha. En una época había tres cantantes en el rock, y por lo general, acompañaban a alguna figura masculina. Hoy se tiene en cuenta a una mujer como solista, que se planta sola, quizá habría que ser más permeable en cuanto a la mujer como compositora, como productora, en darle más visibilidad a todo el trabajo creativo que muchas generan. Todavía, cuando se habla de creativos, genios, locos, se habla del hombre.



¿Cuáles son los temas que te preocupan a nivel social?

- Me da mucha bronca e impotencia la violencia por la violencia misma. Es un tema que me anula, no tolero el intercambio violento, ni físico ni verbal. Me duele ver gente durmiendo o pidiendo en la calle y reconozco que me cuesta hablar de estos temas. Pero aún así, me parece muy grave.



¿Cuál es tu deseo para que al país le vaya bien?

- Le deseo toda la paz que la Argentina se merece, seguir trabajando juntos para que cada uno pueda hacer lo que le guste y trabajar dignamente. Lograr por fin una buena convivencia entre los argentinos, ése es mi deseo.