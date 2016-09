Unión municipal para expandir la cultura

La provincia de Buenos Aires busca entrecruzar lazos entre sus municipios a través de una herramienta que tienen en común: la cultura. Generada por el Ministerio de Gestión Cultural del gobierno bonaerense, el proyecto tiene como objetivo fortalecer el vínculo entre la cultura y los distritos provinciales, acercando diversas y numerosas propuestas artísticas a las localidades, siempre de manera gratuita.

Durante el programa, los 135 municipios del territorio provincial podrán disfrutar de la oferta cultural que cuenta con más de 570 artistas y que incluye actividades para todo público, desarrolladas alrededor de un espacio tradicional de cada localidad.

La primera etapa, que finalizó el 19 de junio, recorrió siete municipios (Campana, Tandil, Bahía Blanca, Lanús, Olavarría, Nueve de Julio y San Nicolás) y llegó a unas 520.000 personas. Ya se puso en marcha la segunda etapa, que inició el 3 de septiembre simultáneamente en las intendencias de Bragado, Lobos y Lomas de Zamora. En diciembre, el programa alcanzará los 40 municipios y la recorrida por las intendencias faltantes, se completará durante 2017.

"Queremos acercar la cultura a todos los municipios de la provincia, no solo en verano o en las vacaciones de invierno. Queremos que cada vecino tenga la oportunidad de acercarse a la plaza de su barrio y ver espectáculos de calidad y compartir un buen momento con su familia", explicó la gobernadora de la provincia, María Eugenia Vidal, el día del anuncio de la iniciativa en el Teatro Gregorio Laferrere del partido de Morón.

La propuesta no solo contará con la presencia de bandas musicales reconocidas a nivel local, como Illya Kuryaki & The Valderramas, Los Cafres, Los Pericos o Dread Mar I. Se sumarán grandes personalidades del espectáculo, como la actriz Graciela Borges o el escritor y doctor en Letras Martín Kohan.

Artistas locales

Por otra parte, este proyecto ofrece a los artistas emergentes la posibilidad de mostrarse en un escenario de mayor trascendencia y, asimismo, compartir las tablas con personalidades consagradas. A través de un concurso para las bandas y solistas locales, artistas callejeros y standuperos, el ministerio busca darle a los emergentes la oportunidad de crecer en su actividad y compartir la experiencia con figuras consagradas.En la primera etapa, ya fueron preseleccionados 32 bandas o solistas, 24 artistas callejeros y 24 de stand up, que participarán de las semifinales en la segunda parte frente a los jurados. Los ocho finalistas de cada categoría competirán el gran premio final, entre el jueves 8 y el sábado 10 de diciembre en el municipio Balcarce. Ese será el cierre del ciclo AcercArte.El evento contará con actividades para toda clase de públicos. A lo largo del día, habrá shows de stand up, una biblioteca móvil con libros a disposición y talleres para todas las edades, danza callejera, ajedrez viviente, espectáculos infantiles, un cine móvil y un cine 360º que proyectará documentales y teatro con obras de reconocidos artistas. Las fechas de septiembre se desarrollarán en Almirante Brown, Baradero, Lincoln y Chacabuco, entre otros.