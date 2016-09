Ferias itinerantes para todos los gustos

En busca de ofrecer opciones de compra sin intermediarios, de calidad y buen precio, los municipios facilitan el acceso y el desarrollo de las famosas ferias itinerantes. Ubicadas en grandes predios, plazas o en las calles, ofrecen productos directo de los proveedores, a un precio accesible, frescos y hasta artículos artesanales que no se consiguen en supermercados. Por la inflación, las intendencias buscan implementarlas y extenderlas a través de la diversos programas y propuesta.

Entre ellas, se encuentra por ejemplo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar qué, en 1990, creó la llamada "Ferias de Abastecimiento Barrial" (FIAB's) que "permiten que los vecinos puedan comprar productos que vienen, en la mayoría de los casos, directamente del productor, con buenos precios, alta calidad y gran variedad. Además, generan una relación de confianza entre los vecinos y los feriantes, se sienten cómodos y confían en sus productos", según expresó en su entrevista con El Cronista Eduardo Macchiavelli, ministro de Ambiente y Espacio Público de la localidad que, en la actualidad, posee un total de 15 ferias, con 123 feriantes y abarcan 65 emplazamientos recorriendo las 15 comunas de la Ciudad.

"Hoy en día las ferias están teniendo una gran convocatoria, creo que esto va de la mano con la vuelta a las viejas costumbres, donde ir a la feria era salir de paseo, disfrutar de una actividad compartida o de un encuentro con gente en el espacio público" agrega el propio Macchiavelli. Por otro lado, cuenta que, entre todas las ferias de la ciudad, catorce "se desarrollan sus actividades rotando por distintos barrios de martes a sábados de 8 a 14, el domingo es opcional y sólo 6 de ellas se instalan ese día" y, en la decimoquinta, la denominada MAPO (Movimiento Argentino de Productores Orgánicos), una asociación que "reúne a productores orgánicos que venden únicamente productos 100% certificados y funciona los viernes en el microcentro de 10 a 17 y donde los sábados realizan de forma intercalada entre Parque Rivadavia (Caballito) y Plaza Aristóbulo del Valle (Villa del Parque)".

Artesanías inclusivas

Las ferias itinerantes no solo están para el ofrecimiento de productos alimenticios frescos como las frutihortícolas, carnes vacunas, productos de granja y derivados. También sirve como puerta emprendedores y artesanos que ofrecen sus artículos vinculados con el textil, marroquinería, calzado de cuero, pinturas en tela o artesanías en madera. Entre los casos, está Almirante Brown que, con la visita de 200.000 personas en 12 localidades de su distrito, desarrolla encuentros de comercialización, eventos gastronómicos, infantiles y culturales."El objetivo de armar las ferias en forma itinerantes, tiene en principio dar una respuesta a los habitantes de las zonas periféricas de nuestro Distrito, que muchas veces no pueden llegar al centro comercial de Adrogué. El segundo es el sentido de pertenencia que se produce al visitar en forma rotativa las localidades que pasan a ser parte integrante de las mismas" sostiene a El Cronista, su intendente Mariano Cascallares, que agrega además que el valor de venta, siempre tiene "un contenido social" que hace al artesano y emprendedor sentirse "colaborador de la economía social al que él pertenece".Con la misma meta, San Fernando fortalece el crecimiento de las tiendas con el desarrollo de "la Feria de Artesanos de la Plaza Mitre" y la "Feria de las Colectividades". Organizados por la Secretaría de Educación, Cultura y Contención Social municipal que incorpora entre 600 y 800 personas con diversas tareas en los puestos, buscan, además, la integración de los emprendedores: "El Municipio apoya a estos emprendimientos por su valor en la integración y el intercambio regional, en la preservación cultural y porque son muchas familias las que hicieron de este trabajo y estilo de vida su mayor fuente de ingresos", aseguran desde la intendencia que del 8 al 11 de septiembre realizará el 20° Encuentro de Artesanos, con más de 200 puestos en toda la plaza.A uno 213 kilómetros de la Capital Federal, la municipalidad de Chacabuco también es partícipe de las ferias itinerantes. Con el objetivo de "lograr que la gente adquiera y consuma productos locales y fomentar que el arte no tenga intermediarios", según relata desde la intendencia, la llamada "Ferifiesta" consiste en un encuentro mensual en el que se convoca a artesanos y gastronómicos y donde asisten 20 mil personas: "Le damos un valor agregado con la presencia de nuestros artistas locales quienes brindan sus espectáculos en el transcurso de la tarde", relata su intendente Víctor Reinaldo Aiola.