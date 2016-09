Citaron a indagatoria a Ricardo Echegaray por el caso Ciccone

El juez Ariel Lijo citó hoy a indagatoria para fines de octubre a los ex titulares de la AFIP y de la Casa de Moneda Ricardo Echegaray y Katya Daura, respectivamente, por las maniobras realizadas para el salvataje de la ex imprenta Ciccone en las que está implicado el ex vicepresidente Amado Boudou.



Echegaray fue citado para el 26 de octubre, acusado de ‘haber abusado de las facultades que tenía asignadas en su carácter de titular de la AFIP; primero, al solicitar la quiebra de Ciccone Calcográfica, para luego pedir su levantamiento condicionado a la presentación de un plan de pagos y, finalmente 48 horas después y sin justificación alguna, prestar conformidad incondicional al levantamiento de la quiebra”.



Además, el juez Lijo giró a las defensas la consulta sobre la remisión a juicio oral del ex vice Boudou, su amigo José María Núñez Carmona, el ex dueño de The Old Fund, Alejandro Vandenbroele, el empresario Nicolás Ciccone y los ex funcionarios de Economía César Guido Forcieri y de la AFIP Rafael Resnick Brenner.

FUENTE: Agencias Buenos Aires