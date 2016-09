Cormillot y los Precios Cuidados: “No voy a arriesgar mi carrera por un dulce de batata"

El coordinador del Área de Alimentación Saludable de la Nación, Alberto Cormillot, salió hoy al cruce de las críticas por la inclusión de productos de su marca en la lista de Precios Cuidados, al sostener que no pondría en riesgo 54 años de carrera “por un dulce de batata y membrillo y unas aceitunas bajas en sodio”.

“¿Con una carrera de 54 años, crees que voy a arriesgar una carrera por un dulce de batata y membrillo y aceitunas de bajo sodio? Fue una estupidez y una ingenuidad mía”, remarcó.

Cormillot precisó que los productos que llevan su nombre son propiedad de la firma Dulcor, a la que vendió la línea hace unos años cuando se le detectó un cáncer, por lo que no mantiene relación “comercial ni accionaria” con la misma.

“Yo vendí la marca hace rato, pero si hay equipos míos que analizan la calidad de los productos”, precisó.

En diálogo con Radio Vorterix, explicó que trabajó en el asesoramiento del armado del nuevo listado de los Precios Cuidados, a los que aconsejó sumar “más productos saludables”, gracias a lo cual se agregaron “yogur, queso, carne, legumbre y pescados “.

“Yo le dije a Dulcor si podrían hacer algún aporte, porque al ingresar a los ‘Precios Cuidados’ el que resigna ganancias es el productor, no es que el Estado le paga. La gente de Dulcor no estaba convencida, no quería resignar ganancias”, explicó.

Y agregó: “Cuando se armó el lío, con (el subsecretario de Comercio Interior, Javier) Tizado dijimos bajemoslo si la gente no entendió que es una donación”.

“No se si es una desprolijidad, lo que si fue una ingenuidad. Yo me enteré que los productos estaban cuando dieron a conocer la lista. Dulcor los únicos productos light que tiene son esos dos. El resto de sus productos se mantienen”, aclaró.

Ayer, el Gobierno decidió dar de baja los productos Cormillot del listado luego de que explotará la polémica.

Fuente: Cronista.com