Triaca escuchó críticas opositoras y no logró destrabar la Ley de Empleo Joven

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, no pasó un buen momento ayer en la Cámara de Diputados, adonde debió admitir que este año "se perdieron 120 mil empleos", como consecuencia de lo que denominó "sinceramiento de la economía". El funcionario escuchó críticas ásperas de los bloques opositores respecto del contexto económico y laboral, y se fue del plenario de comisiones del que participó con las manos vacías: el proyecto de Ley de Empleo Joven, que fue a defender, no obtuvo dictamen.

El oficialismo se mostró sorprendido al término de la reunión. Después de que el presidente Mauricio Macri lo enviara a fines de abril, el proyecto había quedado virtualmente cajoneado, hasta que Cambiemos consiguió en las últimas semanas reiniciar la negociación con el Frente Renovador (FR) de Sergio Massa. "Nosotros creíamos que estaba arreglado, que había disposición al diálogo", reconoció en ese sentido un encumbrado diputado oficialista. Sin embargo, los diputados del FR fueron de los más críticos con la iniciativa, en un contexto de tensiones crecientes entre el Gobierno y el movimiento obrero.

"En los últimos meses se han creado 35 mil puestos de trabajo y se han perdido 120 mil. En su mayoría, en dos sectores: la construcción, porque la obra pública se detuvo a partir del tercer trimestre del año pasado y la recuperación empezó a darse a fines del segundo trimestre de este año; y la industria manufacturera", explicó Triaca ante las comisiones de Legislación del Trabajo, Economías y Desarrollo Regional, y Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja.

El ministro enfatizó la "necesidad concreta" que tiene el Gobierno de generar trabajo para los jóvenes de 18 a 24 años, segmento en el que la desocupación es del 24%. Ese indicador representa "dos veces y medio más que en el promedio de la población", detalló. Y garantizó que la iniciativa -que prevé exenciones e incentivos para los empleadores que incorporen a trabajadores de entre 18 y 24 años con menos de tres años de experiencia- "no afecta a ninguno de los derechos de los trabajadores".

Sin embargo, y más allá de las palabras del ministro, el presidente de la comisión de Legislación del Trabajo, Alberto Roberti (Bloque Justicialista), desterró desde el vamos cualquier ilusión que tuviera el Ejecutivo de que el proyecto pudiera avanzar ayer. "No están dadas las condiciones para aprobarlo", avisó. Y abrió la puerta las críticas, expresadas principalmente por los diputados identificados con el movimiento obrero.

Facundo Moyano, del Frente Renovador, pidió "que Macri luego no vete" las leyes que discute el Congreso, en clara referencia a la llamada Ley Antidespidos, que la oposición aprobó luego de intensísimas negociaciones en ambas Cámaras y que el Ejecutivo borró de un plumazo. "Esto no soluciona nada, este proyecto incentiva el retiro voluntario. Queremos que nos dejen legislar y que no nos pongan palos en la rueda", reclamó.

Por el PJ-Frente para la Victo ria, Abel Furlan, enfatizó que la agenda del movimiento obrero "hoy es la inflación y la pérdida del poder adquirido que han sufrido los trabajadores en este último tiempo; el tarifazo; y los despidos". Por eso, avisó el rechazo de su bloque a la iniciativa. "Les da a las grandes empresas la posibilidad de que se saquen de encima a los trabajadores adultos", denunció. Por el Frente de Izquierda, Néstor Pitrola también anunció el rechazo. "Hay que reabrir las paritarias", exigió. Algo que el propio Macri se encargó de rechazar.