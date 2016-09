Desestiman denuncia de CFK contra Stolbizer

La jueza federal María Servini de Cubría desestimó ayer la denuncia que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner formuló contra la diputada Margarita Stolbizer y el juez Claudio Bonadio por "tráfico de información". La ex mandataria había acusado al magistrado, quien la procesó en la causa por el dólar futuro y la investiga en el caso "Los Sauces", de haber filtrado información sobre este segundo expediente a Stolbizer, quien la utilizó para denunciar movimientos sospechosos en las cuentas bancarias y cajas de seguridad de la familia Kirchner.

Puntualmente, la ex presidenta aseguró que esa información fue tergiversada y provino de un allanamiento realizado por Bonadio en el estudio contable de Víctor Mansanares, el contador de la familia, en el marco de la causa "Los Sauces", donde la ex mandataria es investigada por alquilar habitaciones a Lázaro Báez y Cristóbal López. "Si cada vez que una persona es denunciada, imputada, procesada o condenada hubiera que sospechar una maquinación en su contra, entraríamos en un terreno donde habría que sospechar de todo acto que se desprenda de las autoridades públicas", redactó Servini.