Apple lanzó ayer el iPhone7 y iPhone7 Plus, con cámara dual, nuevos colores y una app para controlar el hogar. Sus claves: mejor diseño y nuevos colores. Vendrá en negro, plata, dorado, rosa y un nuevo color, Jet Black. Cambia su botón principal, será más sensible. Se podrán contestar notificaciones y estará abierto a desarrolladores. El precio inicial: u$s 649