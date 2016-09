Procesan y embargan a Passarella por la reventa de entradas

El ex presidente de River Plate, Daniel Passarella, otros ex dirigentes de su gestión y un grupo de barras bravas, entre ellos dos de sus líderes, fueron procesados sin prisión por la presunta comisión de los delitos de "defraudación por administración fraudulenta" por la supuesta reventa de entradas de partidos

Además el juez Fernando Mario Caunedo dispuso trabar embargo por casi 2 millones de pesos para cada uno de los procesados.

A Passarella se lo acusa de la presunta venta irregular de entradas entre 2009 y 2013, que en lugar de ser vendidas a los socios eran destinadas a otros compradores supuestamente como financiamiento de la barra brava "millonaria".

La causa comenzó en junio de 2012 cuando un socio denunció al club por fraude ya que su lugar en el estadio Monumental, en ocasión del partido entre River y Almirante Brown en el que el "Millonario" se jugaba el ascenso, estaba ocupado por otra persona que tenía su misma entrada, adquirida a través de la reventa. El procesamiento recayó sobre el ex capitán y director técnico de la selección argentina, el ex vicepresidente primero del club, Diego Turnes, actual vicepresidente de Barracas Central, el ex secretario Daniel Bravo, y Daniel Mancusi, otro de los dirigentes de confianza de Passarella.

A ellos y al ex encargado del departamento de socios Gustavo Poggi, al ex vocal Eduardo Rabuffetti y a Esteba García se los procesó en calidad de coautores del delito.

En tanto los "barras", entre los que se encuentran Alberto Martín Araujo, alias "Martín de Ramos" y Héctor Guillermo "Caverna" Godoy, dos de los líderes de Los Borrachos del Tablón, fueron procesados por considerárselos "partícipes necesarios" de la presunta comisión del delito de defraudación por administración fraudulenta. Con la misma imputación recayó un procesamiento contra los también "barras" Matías Goñi y José Uequín, los oficiales Alejandro Rivaud y Alejandro Hayet y el gerente de una empresa de espectáculos Andrés Montinero. Los otros procesados son Diego Osmar Rodríguez, Miguel Angel Castro, Miguel Angel Sturla y Marcos Valenzuela.