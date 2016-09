Lanzan un plan para los trenes de cercanía por u$s 14.000 millones

El ministro de Transporte Guillermo Dietrich presentó el plan para la puesta en valor del transporte ferroviario metropolitano. Previsto para desarrollarse en los próximo ocho años y con una inversión total de u$s 14.000 millones la cartera planea readecuar las siete líneas metropolitanas –Mitre, San Martín, Sarmiento, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza– las 278 estaciones y los 851 kilómetros de vías que incluye la red de ferrocarriles de cercanía.

"Este es el plan más ambicioso de recuperación de infraestructura de la historia", dijo el ministro Dietrich quien aseguró que el sistema ferroviario sufrió "una lenta degradación".

Marcelo Orfila, presidente de Sofse y de Ferrocarriles Argentinos, explicó que la auditoría que realizaron mostró que de los 851 kilómetros de vías, el 57% se encuentra entre estado regular y malo; el 43% del señalamiento de la red metropolitana es obsoleto; el sistema eléctrico del Mitre, Sarmiento y Roca parcialmente tiene cables de más de 80 años de antigüedad, una buena parte de las 278 estaciones tiene andenes provisorios por la falta de adecuación al nuevo material rodante.

En el caso del material rodante, la auditoría arrojó renovación total en el Sarmiento, Mitre y San Martín. El 36% del material rodante restante con un promedio de 30 años.

La inversión es millones se dividieron en dos grupos. El primero es por u$s 5650 millones y algunas ya están en proceso. Incluye el sistema de frenado automático en toda la red (u$s 250 millones) material rodante nuevo (u$s 3240 millones), renovación de vías (u$s 570 millones), mejoras del sistema eléctrico (100 millones) estaciones nuevas y tecnología (u$s 731 millones) y talleres por 193 millones de dólares.

El segundo grupo incluye la Red de Expresos Regionales (RER, la obra que incluye la unión por abajo de la 9 de Julio u$s 3244 millones), el Soterramiento del Sarmiento (u$s 3000 millones), Viaductos y pasos bajo nivel (u$s 1360 millones). Electrificación de líneas y ramales diesel (u$s 933 millones).

A la hora de explicar la forma de financiar las obras, Dietrich explicó que "parte serán aportes del Tesoro, parte de organismos internacionales, parte de los proveedores y parte de financiamiento externo", es decir, deuda.

"Vamos a ir analizando, ahora tomamos financiamiento de la Agencia de inversiones alemana a una tasa de 4,2% para los ATS –detención automática de tren (ATS por su nombre en inglés Automatic train stop)– que para finales de 2019 van a estar totalmente instalados", dijo el ministro a un grupo de periodistas.

El plan prevé dos gobiernos –es hasta 2023– pero para finales del actual Gobierno el plan prevé, además de los frenos, la puesta en valor de las estaciones de Retiro, Once y Constitución que saldrán a licitación este año, el 88% de las estaciones renovadas y el 100% del material rodante nuevo.

Consultado si esta nueva inversión iba a repercutir en las tarifas, el ministro dijo que el valor de los tickets de los trenes "estuvo congelado, y vamos a ir haciendo un camino de lenta recuperación. En el Belgrano Norte pasamos de $ 1 a $ 2" lo que significó un incremento de 100% y le valió críticas en su momento. Luego de afirmar que el presidente Mauricio Macri "no discutió ni un centavo" del plan integral, aclaró respecto de las tarifas que "no pretendemos que financien las obras duras".