Oficial: Liberty Media compró la Fórmula Uno en u$s 4400 millones

A través de un comunicado, el grupo de medios estadounidense Liberty Media del multimillonario John Malone, anunció el miércoles que selló la compra de la Fórmula Uno por u$s 4400 millones, así como asumirá la deuda de u$s 4100 millones que tiene la categoría.

En total, el valor de la Fórmula 1 fue estimado en u$s 8000 millones, señalaron en el anuncio.

Liberty dijo que mantendrá a Bernie Ecclestone, que ha dirigido el grupo por largo tiempo, como jefe ejecutivo de la Fórmula Uno, pero que Chase Carey, hasta ahora vicepresidente de 21st Century Fox, asumirá la presidencia de la compañía.

En una primera instancia, Liberty Media adquirirá una participación de 18,7%, que será progresivamente llevada en 2017 al 100% gracias a la compra de la totalidad del holding Delta Topco, que administra Formula One.

Esta operación pone fin a varios años de especulaciones sobre el control de Formula One, hasta ahora en poder del fondo de inversiones CVC Capital Parners y de Bernie Ecclestone, su dirigente histórico. CVC retendrá el 65% pero no controlarán los derechos de voto.

Ecclestone, de 85 años de edad, saludó "la llegada de Liberty Media y de Chase Carey al seno de Formula One". La operación permite también al magnate de la prensa estadounidense Malone agregar a su canasta uno de los deportes más seguidos en el mundo a través de la televisión, y que cuenta con alrededor de 500 millones de espectadores al año, lo que lo convierte en un gran negocio.

En el sector deportivo, Liberty Media es propietaria del equipo estadounidense de béisbol de los Atlanta Braves, pero además cuenta con la productora multinacional Live Nation Entertainment, Time Warner, Viacom y otras filiales como Eurosport.

La firma CVC de capital riesgo se hizo con el control del "Gran Circo" en 2006, aunque con el paso de los años ha ido reduciendo su presencia en el accionariado. Estos últimos años, la lista de posibles compradores de su participación ha estado compuesta por varios nombres.

En 2015 cobró fuerza el desembarco de Qatar como nuevo dueño junto al fondo estadounidense RSE Ventures, así como el grupo Sky de Rupert Murdoch, mientras que hace pocos meses fue la tecnológica Apple la que atrajo toda la atención, al asegurarse desde Inglaterra que la firma de Cupertino barajaba la opción de comprar la competición.