Pymes reclaman trato diferencial en las tarifas

Las grandes empresas manifestaron ayer su apoyo al aumento de tarifas de gas dispuesto por el Gobierno, mientras que las pymes explicitaron su cautela sobre la medida y pidieron un trato diferencial, tras la reunión que mantuvieron con los ministros de Energía, Juan José Aranguren; de Producción, Francisco Cabrera; y el jefe de gabinete Económico, Gustavo Lopetegui.

Al término del encuentro celebrado en el Palacio de Hacienda, el presidente de Fiat Argentina, Cristiano Rattazzi, dijo que a "las tarifas hay que sincerarlas y que los subsidios deben ser específicos y claros para quien los necesite".

En tanto el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos Di Fiori, adelantó que van a analizar el planteo que van a llevar a la audiencia pública, ya que quieren ser prudentes y buscar consenso.

La Confederación de la Mediana Empresa (CAME), por su parte, entregó a los ministros un memorándum en el que solicitó que "cualquier rebalanceo debe diferenciar entre empresas electro intensivas o gas intensivas y entre empresas que no hacen uso intensivo de ese recurso".

"El criterio para aumentar no tiene que ser un porcentaje, porque eso genera inequidades. No es lo mismo una empresa gas o electro intensivas que aquellas que no lo son. Entonces un 300% de aumento a una fábrica que usa poca luz o poco gas, no le incide, mientras que a una que utiliza luz intensiva, la deja fuera de mercado", subraya el documento entregado por el titular de CAME, Osvaldo Cornide.

En la reunión también estuvieron presentes el titular de la petrolera Exxon Mobil, Thomas Hess, y el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevere, entre otros empresarios.