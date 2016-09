La Justicia rechazó el amparo de CAME contra los aumentos de gas

El juez federal de San Martín Oscar Papavero rechazó el amparo que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) había presentado para que se aplicara sobre los grandes usuarios de gas el fallo de la Corte Suprema que frenó los aumentos de tarifas en el fluido para clientes residenciales. CAME apeló la decisión ante la Cámara Federal local.

En su fallo, al que tuvo acceso El Cronista, Papavero consideró que "corresponde desestimar in limine la acción intentada por no hallarse legitimada la Confederación Argentina de la Mediana Empresa". No obstante, abrió la puerta a nuevos reclamos al resto de las Pyme que se sumaron al amparo de CAME. En ese sentido, opinó que "corresponde admitir su legitimación a Industrias Bravi S.A., Centro de Rehabilitación Integral Belle Epoque SRL y Productos Emery S.A.".

Papavero detalló que CAME "refirió ser persona legitimada tal como surge de la copia certificada del estatuto y de las copias de actas de Consejo Directivo pudiendo interponer demandas, solicitar medidas cautelares y/o cualquier otro acto inherente a la sustanciación de dichas presentaciones". Como respuesta a ello, el magistrado sostuvo: "Tal pretensión de legitimación amplia no se compadece con los alcances del objeto social sentado en el estatuto de la entidad, puesto que ni aun la lectura más aperturista permite inferir una atribución como la invocada".

Y añadió, en esa línea, que "las genéricas previsiones de su estatuto aparecen como insuficientes para justificar la legitimación invocada, pues no se deducen aquellas facultades que le permiten la defensa y representación de los intereses sectoriales de las empresas y entidades adheridas".

Sobre la presentación de las empresas por sus intereses individuales, Papavero puntualizó: "Distinta solución se presenta respecto de la pretensión deducida por Industrias Bravi S.A., Centro de Rehabilitación Integral Belle Epoque SRL y Productos Emery S.A., como pequeñas y medianas empresas". Y describió que, por ello, "corresponde admitir su legitimación".

Así, Papavero cerró su sentencia, firmada el lunes pero difundida ayer, haciendo hincapié en tres puntos: "1) Rechazar in limine la acción de amparo deducida por CAME, sin costas por no mediar intervención de la contraria. 2) Admitir la legitimación de las siguientes empresas Industrias Bravi S.A., Centro de Rehabilitación Integral Belle Epoque SRL y Productos Emery S.A. y 3) Hacer saber a los accionantes que deberán adjuntar la totalidad de la facturación original del servicio de gas correspondiente a 2016".

El 18 de agosto, la Corte suspendió los aumentos en todo el país del precio del gas, aunque lo aplicó sólo en usuarios residenciales, dejando al margen a las industrias, empresas y otros grandes consumidores. Sobre ellos rige un tope máximo de 500% de suba dispuesto por el Gobierno. Por ese motivo, CAME interpuso este amparo, al igual que otras cámaras empresarias en diferentes juzgados del país. Osvaldo Cornide, titular de la entidad, le dijo a este diario que la medida "ya fue apelada" ante la Cámara de San Martín.