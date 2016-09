Bergman tendrá colectivos ecológicos, pero 80% menos de lo que quería

Finalmente el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, tendrá sus buses ecológicos.

Aunque no en la cantidad que había pretendido en un principio, Bergman logró doblegar la resistencia de otros ministros y la semana pasada publicó la licitación internacional para la adquisición de 50 unidades.

Bergman lanzó, en principio, una licitación internacional para comprar 400 ómnibus eléctricos para realizar una prueba piloto en la que entregaba bajo el modelo de comodato a las empresas de transporte urbano.

Pero la medida encontró oposición de parte de los fabricantes locales de buses y, principalmente, del ministro de Energía, Juan José Aranguren y del de Transporte, Guillermo Dietrich.

El conflicto con Aranguren parecía bastante lógico. Mientras el ex Shell intenta por todos los medios lograr una solución al embrollo político generado por una mala resolución de la discusión tarifaria y no se cansa de repetir que "no hay energía"; Bergman quería conectar 400 micros a la red eléctrica. La discusión con Dietrich fue más simple. Bergman intentó tomar decisiones en transporte, y eso corresponde a Transporte.

La nueva licitación, que establece que la apertura de los sobres de ofertas será el 18 de octubre de este año a las 10 de la mañana no sólo redujo en más del 80% el número de unidades, sino que estableció que Medio Ambiente tendrá que articular con otros organismos del Estado –Transporte y Energía básicamente– y modifico los requisitos para las unidades.

Las baterías deberán tener una autonomía de 20 horas para los modelos de carga lenta y de 5 horas para los de carga rápida, además de contar con un período de garantía de ocho años o un millón de kilómetros.

Otra modificación que presenta la licitación, según explicó el sitio Autoblog, es que el Estado se reserva el derecho a devolver la unidad y a reclamar el rembolso del dinero si se presentan defectos o pérdidas de performance en los primeros seis meses de uso.

Los autobuses deberán tener una capacidad mínima de 55 pasajeros y deberán ser entregados en su totalidad a los 90 días de la notificación de la orden de compra. La compra incluye 50 estaciones de carga, un programa de capacitación y 50 servicios de mantenimiento.