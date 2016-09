Edición Impresa

Un empresario español es el hombre más rico del mundo Amancio Ortega, dueño de la cadena Zara, supera a Bill Gates, fundador de Microsoft, como la persona de mayor fortuna del planeta por sólo u$s 100 millones de diferencia. Tiene u$s 78.600 millones, contra u$s 78.500 millones de Gates. Tercero está Jeff Bezos, fundador de Amazon con u$s 60.493 millones