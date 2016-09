EN 300 caracteres

Crean cámara empresaria argentino australiana

Bodegas buscan posicionar la marca Patagonia

Grupo Newsan presenta reporte de sustentabilidad

Después de dos años de trabajo entre un grupo de empresarios y profesionales, la Embajada de Australia y Austrade (Australian Trade and Investment Commission), se ha creado en Buenos Aires la Cámara de Comercio e Industria Argentino Australiana (Auscham). Con la idea de fortalecer la relación comercial y cultural entre las comunidades de ambos países, la entidad empresarial ayudará a las empresas australianas y argentinas.De la mano de la Cámara de Bodegas Exportadoras de la Patagonia se desarrolló en Neuquén el primer encuentro para la creación de ’Wines of Patagonia Argentina’ (WOPA). Se trata de una institución cuyo fin es posicionar la marca Patagonia Argentina en el mercado vitivinícola nacional e internacional. Se trata también de la versión regional de ‘Wines of Argentina’ (WOFA), institución promotora del vino local a nivel mundial.El Grupo Newsan presentó su primer reporte social, donde comunica las acciones que materializan su política de sustentabilidad, dando a conocer prácticamente todas las actividades que ha llevado adelante con sus públicos de interés en pos de la integración y la generación de valor compartido. En relación al cuidado del entorno, en los últimos años la compañía ha destinado una de sus plantas industriales al reciclado de materiales de descarte.