Para Blejer, la economía está mejor de lo que parece

El ex presidente del Banco Central Mario Blejer afirmó ayer que la economía "está mejor de lo que parece, pero podría estar mejor", y si bien coincidió con las medidas adoptadas por el Gobierno, advirtió que hubiera "hecho las cosas un poco diferentes, en el sentido de la velocidad" con que se tomaron.

"Se recibió una economía muy distorsionada, con desequilibrios, a nivel fiscal, externo, a nivel macro pero también a nivel de precios relativos, de los precios de los servicios y los productos, por los subsidios e intervenciones", recordó el economista

Blejer aseguró que la economía "está mejor de lo que parece, pero podría estar mejor. Son medidas todas en la dirección correcta, yo hubiera hecho las cosas un poco diferentes en el sentido de la velocidad".

"A lo mejor (fueron medidas) no en las dosis correctas, pero en la dirección correcta. Si no se hacían esas correcciones, la economía iba a colapsar en cierta forma", aseguró, y añadió que "se está en el sendero de la recuperación, pero hay un costo y se está pagando. Es un momento complicado, de transición", enfatizó.

Al abordar la "dosis" de los cambios impulsados, Blejer consideró que "se han hecho demasiadas cosas al mismo tiempo, cosas positivas, la tasa de cambio, las tarifas, deudas históricas con jubilados y provincias, pero todo eso impacta en el nivel de precios".

El economista pidió "un poco de paciencia. No creo que el proceso de recuperación tarde mucho para poder observarse. La tasa de inflación viene cayendo", puntualizó.

"El problema fundamental a resolver hoy es poder atraer inversión", concluyó.