Con la fusión de EMC y Dell nace la empresa de tecnología más grande del mundo

Dell Technologies se convirtió ayer en la mayor empresa de tecnología bajo control privado del mundo, con una valoración de mercado de u$s 74.000 millones, una cartera de 20.000 patentes a nivel global y u$s 80.000 millones en ingresos. La empresa nace tras haberse completado la compra de EMC Corporation por parte de Dell Technologies, operación que se había iniciado en octubre del año pasado y por la cual los accionistas de EMC recibieron u$s 24,05 por acción en efectivo, además de una parte del capital de EMC.

En ese momento, Michael Dell, presidente y fundador de la empresa que lleva su apellido, adelantó que su objetivo sería transformar a la compañía en un nuevo gigante en el vertiginoso mercado de los datos y competir con IBM, Cisco y HP. Dell Technologies es el paraguas bajo el que operarán todos los segmentos de la fusión, desde dispositivos para data centers hasta servicios de nube, almacenamiento y seguridad.

Según analistas internacionales, la fusión crea una compañía líder en el mercado, con una cartera centrada en resolver las complejidades que surgen en las corporaciones al incorporar nuevas herramientas digitales como la nube híbrida; centros de datos definidos por software; infraestructura convergente; análisis de datos; movilidad y seguridad cibernética. Ya se la califica como la mayor tecnológica del mundo preparada para asistir a las empresas en la migración al mundo digital. Cuenta entre sus clientes al 98% de las firmas que conforman el Fortune 500.

"Estamos en los albores de la próxima revolución industrial. Nuestro mundo es cada vez más inteligente y más conectado a cada minuto, allanando el camino para que nuestros clientes hagan cosas increíbles", dijo Dell, CEO de Dell Technologies, mediante una carta enviada a clientes y empleados. Agregó que en el año 2031 "el número de nodos y dispositivos conectados crecerá de 8000 a 200.000 millones o más, aproximadamente 25 veces el número de personas en el planeta" y remarcó que todos estos dispositivos y nodos "crean nuevas fuentes masivas de información. Usar esa información en tiempo real para proporcionar un mejor conocimiento y para construir un mundo mejor, es la oportunidad más grande de nuestra generación". Y aclaró que "por eso creamos Dell Technologies. Tenemos los productos, servicios, el talento y la escala global para ser un catalizador para el cambio y guiar a los clientes, grandes y pequeños, en su viaje digital".

En concreto, Dell Technologies apunta a áreas consideradas estratégicas para la próxima generación de tecnología informática, incluidas el cambio digital; el centro de datos definido por el software; la infraestructura convergente, la nube híbrida; la telefonía móvil y la seguridad. Los expertos aseguran que, combinando el potencial de ambas firmas, el nuevo gigante busca convertirse en la empresa central de la infraestructura de Internet para la próxima revolución industrial.

La fusión ofrece carteras complementarias de productos y cuatro de las mayores franquicias de tecnología del mundo: servidores; almacenamiento, virtualización y PC. Por otro lado, el área de servicios al cliente quedará bajo el nombre de Dell Inc, mientras que el de servicios empresariales se quedará como Dell Enterprise.