Grupo bodeguero pide reducir la inflación y habla de atraso cambiario

Las ventas de vinos al mercado interno y externo cayeron este año, como consecuencia de la fuerte inflación. En el caso de las exportaciones, el beneficio inicial generado por la gran devaluación de diciembre quedó ya sin efecto, producto del fuerte alza de los costos.

Santiago Ribisich, gerente general de Bodega Trivento, una bodega de 20 años que ya logró posicionarse tercera en el ranking exportador, comentó a El Cronista el complejo momento que vive el sector vitivinícola.

"En el primer semestre cayó 12% la exportación de vinos argentinos. Exportamos el 70% de nuestra producción, logramos crecer 15% en volumen, pero la situación es compleja por el atraso cambiario, que se generó en parte por la inflación general y, a nivel industria, porque tuvimos la peor cosecha en 56 años y la materia prima aumentó 100%. La foto de enero era buena, marzo no tanto y ya en agosto lo padecimos", dijo Ribisich.

"No pretendemos que se devalúe para mover el tipo de cambio, pero vemos que, de seguir, impactará más. En vino las decisiones son siempre a largo plazo, de cinco a 10 años. Hay que mantener el equilibrio entre la coyuntura y el largo plazo. Una inflación controlada nos daría mayor previsibilidad, para mantener precio. Las ventas se concretan con márgenes acotados, no se puede aumentar precios en dólares en el exterior", explicó.

Trivento, la bodega argentina del gigante grupo chileno Concha y Toro, creció a pasos agigantados fuera del país, impulsada en gran parte por la fuerza de venta y oficinas externas de la firma trasandina. Así, logró posicionarse 3º del país, detrás del grupo Peñaflor y de Catena Zapata, con Inglaterra como mayor mercado. Exporta 2,6 millones de cajas de 9 litros al año, desde jóvenes hasta premiun, aunque el 50% es aportado por Trivento Reserve.



Ribisich comentó que en Mendoza analizan cómo salir de la encrucijada. "Hay mesas de trabajo a nivel provincial, donde participan cámaras del sector y también diputados de Mendoza para ver cómo ser competitivos en forma sustentable a largo plazo. El costo de logística es muy alto, de u$s 2 por caja, cuando la caja cuesta u$s 20 o u$s 21. No reclamamos sólo tipo de cambio, sino los costos. Hoy no hay alternativa al camión, ojalá a largo plazo haya tren, con buen servicio y a costo competitivo", comentó.

El desafío del sector, dijo Ribisich, es "lograr una mejora de la competitividad para exportar más; recuperar los 130 millones de litros perdidos en exportaciones desde 2008 ayudaría a descomprimir la crisis de excedente de los últimos años", precisó. Y abogó por un tipo de cambio real que sea sustentable en el tiempo, más allá del nominal.

También abogó por "la simplificación de trámites para exportar, que ayudaría a reducir los tiempos. Si hubiera una ventana única de comercio exterior sería más rápido, ágil y menos costoso", explicó.

El ejecutivo destacó que "la Argentina pudo mantener un estandar de calidad en el mundo. Por la pérdida de competitividad se concentró en vinos más caros, pero sin resignar calidad. Tenemos que ampliar la categoría Argentina", dijo.

Este año, la bodega invierte u$s 7 millones, para sumar 2 millones de litros de capacidad, a 36 millones, entre otros. También compró una finca de 230 ha. en Agrelo, sin plantar, para vinos premium, que se suma a las 1289 ha. que ya tiene en producción. Este año, prevé facturar $ 800 millones, frente a $ 500 millones de 2015.