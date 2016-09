Spotorno sobre el blanqueo: “Todos averiguan, pero nadie da el primer paso”

El economista Fausto Spotorno reconoció hoy que “todos averiguan que es lo que hay que hacer” para entrar en el blanqueo de capitales, pero “nadie quiere dar el primer paso” para ingresar.

“Vamos a tener un poco más de datos del blanqueo al 30 de septiembre, cuando empiecen a vencer las posibilidades de comprar los bonos que ofrece el Estado”, analizó.

En diálogo con Radio Cultura, reconoció que “se está invirtiendo, pero no se puede esperar un maremoto de inversiones”.

“La gente se va a agolpa al final todos averiguan que es lo que hay que hacer pero nadie quiere dar el primer paso

Respecto al pulso de la economía, consideró que “va a acompañar más al Gobierno en el tema electoral que abandonarlo”, ya que “la obra pública va a estar en funcionamiento”.

“Se está invirtiendo, pero no se puede esperar un maremoto de inversiones. Argentina no es un país que este barato, hoy hay conflictos laborales, costos altos en materia de impuestos. No invierte en Argentina el que piensa invertir en un lugar barato”, apuntó.

