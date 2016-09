Cuáles son las empresas que entraron a la licitación por energías renovables

La compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, CAMMESA dio a conocer hoy detalles de las empresas que presentaron ofertas en la primera primer subasta de proyectos al programa RenovAr lanzada desde el Ministerio de Energía que alcanzó ofertas por 6366 megawatts (MW), seis veces más que el cupo licitado.

De la compulsa participaron 76 grupos, tanto nacionales como regionales e internacionales con 123 propuestas, lo que llevaría la inversión estimada, de entre u$s 1500 a u$s 2000 millones para desarrollar 1000 MW, a cerca de u$s 10.000 millones en caso de que todos los proyectos fuesen adjudicados.

CAMMESA dio a conocer hoy en su página web un resumen preliminar de las ofertas recibidas por regiones, por tipo de energía y empresa por empresa.

Del informe surge que la mayor parte de las ofertas se direccionaron en primer lugar para energía solar, luego eólico, biogas y en parten iguales para biomasa e hidráulica.

Entre las regiones, la mayoría de las ofertas fue para la provincia de Buenos Aires, seguida por Patagonia y Comahue.

Del listado completo de firmas que presentaron sus ofertas a la licitación se desprenden entre otros, Enel (Edesur); Impsa (Pescarmona); Pampa Energía (Mindlin), Corporación Amércia (Eurnekian), Adecoagro y PAE (de la familia Bulgheroni, a través de su subsidiaria Pan American Fueguina).

A continuación acceda al informe completo de la licitación: