Para Fraga: “El fallo de la Corte sobre electricidad es una tregua”

El analista político Rosendo Fraga consideró que el fallo de la Corte Suprema que avaló la suba de tarifas definida “es una tregua” para el Gobierno, ya que no resuelve temas de fondo como fijar audiencias públicas o definir montos.

“El fallo de la Corte es una tregua, pareciera que se hubiese contradecido con el fallo de gas y no es así. Lo que resolvió es que las personas que reclamaban no tenían derecho a reclamar, pero no se pronuncio si tienen que haber audiencias o que montos”, analizó.

En diálogo con Radio Mitre, no descartó que otros sectores como asociaciones de consumidores estén preparando otras presentaciones para reclamar una revisión de los cuadros tarifarios.

“Esta es una tregua que al Gobierno le da tiempo, a lo mejor para llamar audiencias, pero es un fallo que resolvió el fondo del problema. Esto le da tiempo al Ejecutivo para armar una estrategia y acomodar algunas cosas del tema eléctrico”, planteó.

“El punto central es el crecimiento que tiene que estar entre abril y octubre del año que viene”, señaló en referencia a las primeras elecciones que deberá afrontar Mauricio Macri como presidente y que servirán para evaluar los primeros pasos de su gestión.

“Hoy la adhesión al Gobierno está rondado el 40%. El 70% inicial era artificial, porque cuando empezas te apoyan todos los que te votaron y un tercio de los que no”, señaló.