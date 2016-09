Precios Cuidados tendrá una suba promedio de 2,49% y se prolongará hasta enero

El programa Precios Cuidados tiene tal grado de aceptación popular que el Gobierno no sólo no lo dio de baja todavía, como estaba previsto durante el inicio de la gestión, sino que volvió a extenderlo hasta fin de año con la incorporación de 177 nuevos productos.

El nuevo listado asciende a 530 bienes, que podrán conseguirse a los precios acordados en 2250 supermercados de todo el país a partir de hoy y hasta el 6 de enero. El aumento promedio de la canasta total no supera el 3%, indicó la Subsecretaría de Comercio Interior mediante un comunicado. La gran novedad son los productos "light", que fueron incluidos por recomendación del nutricionista Alberto Cormillot.

"Continuamos el programa Precios Cuidados para acompañar a las familias y le sumamos alimentos más saludables para mejorar el acceso a una alimentación más adecuada. Además, seguimos potenciando la plataforma Precios Claros, el sistema de información en Internet de precios para que los consumidores puedan comparar y elegir mejor", señaló el subsecretario de Comercio Interior, Javier Tizado.

El Gobierno anunció que el incremento promedio en los precios de los productos para este nuevo período asciende al 2,49%, "cuando la variación registrada por el Indec para el lapso mayo-julio fue del 9,7%". Este porcentaje es un promedio, por lo que hay productos que subieron un 5% o más y otros que incluso bajaron de precio. Por ejemplo, los preservativos Tulipán costaban

$ 32,41 el paquete de 6 unidades y ahora valdrá $ 32,01.

La apuesta es concentrarse en los alimentos más básicos y más saludables y quitar de la lista productos como las bebidas alcohólicas (vino y fernet). En muchos casos, como por ejemplo las gaseosas, se optó por reemplazar la versión regular por las de bajas calorías, como las zero. De hecho, quedó afuera la Coca-Cola común de 1,5 litros, que costaba $ 20,60, y sumaron la Coca Zero; la Schweppes Pomelo Zero; la Fanta Naranja Zero Vitamina C y la Sprite Zero. El precio ahora es de $ 21,90, es decir que aumentó 6%.

En esta nueva etapa, continuarán los alimentos frescos como las frutas y verduras (papa, cebolla, lechuga, zanahoria y manzana), los cortes más populares de carne vacuna (carne picada, paleta, tapa de asado y roast beef), pan fresco y lácteos (leche fluida y en polvo, quesos y yogures, untables y postres).

Con la excepción de productos puntuales que fueron eliminados sin reemplazo, la mayoría de los que se sacaron del plan fue para cambiarlos por su versión light. Es el caso de la Coca-Cola y de la Mayonesa Dánica Equilibrio, que fue agregada en lugar de la común. La regular costaba

$ 19.90 y la versión light valdrá ahora $ 24,90. La diferencia de precio en este caso alcanza al 25%, pero no son comparables los productos.

Entre los alimentos más saludables incluidos en Precios Cuidados, se destaca atún al natural, arvejas en conserva, tapa para tarta pascualina light, pan de salvado sin sal, quinoa, chía, mix de cereales, mermelada light, dulce de leche light, queso port salud light, yogur descremado y parcialmente descremado, leche en polvo descremada, gasesosas sin azúcar agregada, dulce de membrillo y de batata light, gelatina light, salsa de soja 0% sodio.

En lo que respecta a higiene personal, se amplió el surtido de shampoo, talco y enjuague bucal. También el de protectores solares, gel post solar y repelente. De los 82 proveedores que aportan productos para el plan, el 40% son pymes, remarcó el Gobierno, "lo cual les permite a estas empresas colocar sus productos con mayor visibilidad y aumenta su capacidad competitiva frente a los grandes jugadores".

El listado completo de productos puede consultarse desde ayer en la página web www.precioscuidados.gob.ar.