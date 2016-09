Dietrich aseguró que el Gobierno no reducirá subsidios al transporte

"Ahorramos u$s 100 millones con Aerolíneas", dijo Dietrich

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, subió la apuesta en la discusión que están manteniendo con la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y dijo que no son reales las afirmaciones del sindicato respecto del mercado aerocomercial local que lo señalaba de querer llevar adelante una apertura del mercado aéreo local en detrimento de Aerolíneas y Austral.

Dietrich, que viajó el lunes a la noche en el vuelo inaugural de Aerolíneas Argentinas que recuperó la ruta entre Buenos Aires y Río Cuarto, mantuvo un diálogo con los periodistas, entre los que estaba El Cronista y respondió con fuertes críticas contra el sindicato que mediante una solicitada llamó a una asamblea para los próximos días y en donde señala que "la actividad aerocomercial en el país se encamina a una crisis profunda y los únicos ganadores parecen ser los grandes grupos transnacionales en perjuicio de los trabajadores argentinos".

"No se entiende el comunicado de APLA, no hay política de cielos abiertos lo que hay es un país que respeta las leyes, que se conecta con el mundo, donde las líneas extranjeras quieren venir, donde Aerolíneas Argentinas creció casi 10% en el año, donde Lan también creció y donde se está desarrollando el mercado aerocomercial. Las empresas que quieren venir van a generar mano de obra local y que el mercado crezca. Es todo lo contrario a lo que dice esa afirmación lo que está pasando en el mercado local".

El funcionario, que se lo observa cada vez más molesto con el titular de APLA, Pablo Biró, volvió a invitar a todas las aéreas que quieran venir al país porque la intención del Ejecutivo es que crezca el mercado de cabotaje. "En la Argentina se realizan 10 millones de vuelos de cabotaje al año, eso significa que vuela la mitad de la gente que lo hace en Brasil, Chile, Colombia y Perú. Nosotros creemos que hay mercado para que sean 20 millones de vuelos al año".

En otro paso de la conversación que se desarrolló a bordo del avión que inauguró la nueva ruta a la segunda ciudad más importante de la provincia mediterránea, Dietrich aseguró que el argumento del presidente Mauricio Macri para no reabrir paritarias es que la inflación está bajando.

"Nosotros planteamos un subsidio para todo el año y lo estamos respetando. Es muy ajustado, es cierto, con quitas importantes de ingresos a los sectores empresarios, pero estamos viendo la evolución mes por mes y vienen bien".

Con respecto a los fondos que recibe la compañía de bandera, y por lo que hubo bastante controversia entre lo pedido por su titular, Isela Costantini, y lo que el Ejecutivo le terminó entregando; Dietrich aseveró que se está haciendo "un gran trabajo" en la gestión.

"Por primera vez en Aerolíneas Argentinas se trabaja de manera profesional, con presupuesto, con control de costos, con un estudio de ruta por ruta. Hicimos mejoras en las condiciones comerciales que significan un ahorro para este año de u$s 100 millones bajando las comisiones de las agencias de 3% a 1%, negociamos directamente con los bancos y no con las tarjetas de crédito para poder tener mejores acuerdos, etc. Creo que vamos a cumplir con los objetivos trazados para este año en Aerolíneas", sentenció el ministro.