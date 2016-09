Cristina disparó contra el BCRA para defenderse por el dólar futuro

En una nueva aparición twittera, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner disparó contra las políticas monetarias de Federico Sturzenegger al frente del BCRA, para defenderse en la causa que lleva adelante el juez Claudio Bonadio en su contra por el dólar futuro.

"La semana pasada pago de intereses por Lebac emitidas Sturzenegger alcanzaron los $56.100 millones, más que todos los pagos de dólar futuro", publicó en la red social del pajarito la ex mandataria y lo acompañó de una extensa nota en su cuenta de Facebook.

Cristina fue procesada por Bonadio a mediados de mayo, ya que el magistrado consideró hubo perjuicio a la "administración pública" e irregularidades en la operatoria por la que se firmaron contratos para la venta de dólares un precio inferior al del mercado, el Banco Central tuvo que pagar un alto costo.

En línea con su razonamiento y según datos del Banco Central, en lo que va del año, la autoridad monetaria emitió $ 53.390 millones para cancelar los contratos de dólar a futuro. Durante el primer trimestre del año tuvo que inyectar $ 67.449 millones para cancelar los contratos que habían sido generados en los últimos meses del kirchnerismo. Más tarde, con el tipo de cambio por debajo de $16 pesos, la autoridad monetaria pudo retirar pesos del mercado gracias a sus intervenciones en futuros.

"Lo paradójico es que buena parte de esos intereses fue para esterilizar la emisión por el pago de dolar futuro", advirtió Federico Furiase, economista de Bein y Asociados.

"Si bien el Central generó mucho stock de intereses por las Lebac, esos intereses han sido devengados no pagados", retrucó Gabriel Caamaño Gómez, de la consultora Ledesma, quien además señaló: "La política monetaria de la actual administración del Central tiene un objetivo claro, que es bajar la tasa de inflación y está usando una estrategia que resulta eficaz y eficiente. No es comparable con lo que hizo Vanoli con el dólar futuro, que sólo buscaba mantener un tipo de cambio que era insostenible".

En otra parte de su escrito, la ex mandataria apunta contra el alto nivel de endeudamiento del actual Gobierno y la composición de las Reservas del Banco Central. "Macri tomó deuda externa por más de u$s 29.000 millones y las reservas están casi al mismo nivel que cuando asumió", afirmó.

Consultado por El Cronista, Martín Polo señaló al respecto: "No es cierto que las reservas estén en los mismos niveles que cuando Cristina terminó su mandato.

En aquel momento eran del orden de u$s 24.000 millones, mientras que ayer cerraron en u$s 31.070 millones. Las reservas internacionales no sólo mejoraron su nivel, sino también su composición. El BCRA en los últimos tiempos tiene una mejora muy importante en sus balances".

En lo que va del año, se esterilizaron vía la colocación $ 181.044 millones. Para Furiase, es uno de los factores que explican el aumento de los intereses que deberá pagar el Central. El economista además indicó como causas "la suba del ratio de Lebac sobre la base monetaria", que pasó de representar el 57% en enero al 84% en agosto; y la búsqueda por mantener una tasa de interés real muy alta frente a las expectativas de inflación. Sobre todo en un contexto donde el grueso de la demanda de letras se sigue concentrando en los tramos más cortos, aumentando el perfil de vencimientos de corto plazo", dijo.

La política monetaria actual también tiene un costo elevado. El mercado espera que para diciembre, los intereses por el creciente sotck de Lebac superará los $100.000 millones.