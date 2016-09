Los Grobo, a punto de sumar un accionista

El grupo Los Grobo está a punto de cerrar un acuerdo para capitalizar las actividades. Se trata de una de las principales empresas agroindustriales del país, cuyo presidente es el productor Gustavo Grobocopatel. Ayer, informó a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que recibió ofertas para la inversión en el paquete accionario controlante del conglomerado. Si bien no reveló más detalles, en junio ya había admitido la necesidad de obtener al menos u$s 100 millones para financiar un plan de crecimiento para los próximos tres a cuatro años. En la actualidad, la empresa factura u$s 700 millones y proyecta pasar a u$s 1400 millones.